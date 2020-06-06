Королева взбесила россиян маской по цене авто после жалоб Тарзана на безденежье

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Василий Заика
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Певица еще в начале пандемии коронавируса похвасталась авторским средством индивидуальной защиты.

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Фото, видео: Instagram @koroleva__star

Тема:
Эпидемия коронавируса

Наташа Королева вызвала весьма бурную реакцию у россиян маской по цене автомобиля. 47-летняя знаменитость еще в начале пандемии коронавируса в РФ на своей странице в Instagram похвасталась авторским средством индивидуальной защиты.

На видео певица красуется в эффектном изделии стоимостью 350 тысяч рублей, расшитом полудрагоценными камнями. Наташа Королева отметила, что артисты всегда остаются артистами и в самых чрезвычайных ситуациях испытывают тягу к красоте.

«Защитная маска с учетом всех медицинских норм от дизайнера! Девчонки, в сложившейся ситуации наш девиз — красоту коронавирус обходи стороной! Не падаем духом, не унываем!», — написала в посте Наташа Королева.

Instagram @koroleva__star

После заявлений мужа певицы — стриптизера Сергея «Тарзана» Глушко о бедственном положении знаменитостей из-за отмены концертов, пользователи начали, мягко говоря, возмущаться. Подписчики Наташи Королевой отметили, что артист должен оставаться, прежде всего, человеком, а не хвастаться дорогими аксессуарами в сложной экономической ситуации в стране.

«Маска должна быть медицинской, обычной за 30 рублей. А вот ваши возможности, средства и энергию лучше бы направить на помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации во время пандемии»

«Видимо людей совсем за дураков держат. Хвастаются такими масками, и при этом требуют выплат от государства, так как пенсионерам-то платят… А они, бедные и несчастные, доход потеряли из-за коронавируса»

«Вот за это вас и не любит народ! Вы зажрались в край!»

«Какое убожество!»

«Во всем мире пандемия, умирают тысячи людей, а здесь радость и веселье», — возмущаются пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шоумены из Омска выслали гумпомощь «бедствующим» Пригожину и Тарзану.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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