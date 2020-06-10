Выпускники 2020 года без бала не останутся, но не все

Российские одиннадцатиклассники не останутся без выпускных балов. Причем реальных, а не только виртуальных. Это пообещал министр просвещения Сергей Кравцов.

Он подчеркнул, что 27 июня состоится всероссийский онлайн-выпускной для учащихся 11-х классов, а очные праздники прощания со школой могут пройти уже после экзаменов там, где позволит эпидемическая ситуация, и с учетом требований Роспотребнадзора.

Во вторник уточнили и окончательное расписание ЕГЭ: 29 и 30 июня состоятся пробные экзамены, основная волна пройдет с 3 по 25 июля. ЕГЭ в этом году будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мошенники обманывают выпускников с «решениями» по ЕГЭ.