Как мошенники обманывают выпускников с «решениями» по ЕГЭ?

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Василий Заика
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По словам специалистов системы мониторинга, злоумышленники требуют деньги за доступ к закрытым группам в соцсетях и сайтам с якобы правильными ответами.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya, Zamir Usmanov, Annette Riedl, Mairo Cinquetti, Lilly; Известия / Дмитрий Коротаев

Тема:
ЕГЭ 2020

Специалисты Роскачества предупредили выпускников о мошенничестве с «решениями» по Единому государственному экзамену (ЕГЭ). По словам заместителя главы Национальной системы мониторинга Ильи Лоевского, злоумышленники создают закрытые группы в социальных сетях и сайты, где якобы размещены правильные ответы.

«Есть и те, кто усердно готовится, но настолько боится получить меньший балл, чем хотелось бы, что готов на все — даже гуглить ответы и довериться незнакомцам, манящим заветными решениями. Это все заведомо ложные пути, которые часто приводят выпускников к печальным последствиям», — отметил Илья Лоевский.

Мошенники для предоставления доступа к сообществам и ресурсам требуют у школьников деньги. В некоторых отдельных случаях сумма может исчисляться несколькими тысячами рублей. В Роскачестве отметили, что в ходе проверок групп и сайтов, содержащих «решения» по ЕГЭ, ни разу не были обнаружены подлинные утечки данных.

Специалисты системы мониторинга призвали школьников честно и качественно готовиться к экзаменам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минпросвещения рассказали о дате проведения ЕГЭ в России.

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