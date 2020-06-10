Прогнувшаяся под НАТО Румыния винит Россию в «агрессивном поведении»

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Сергей Зеленский
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Сенатор Алексей Пушков уверен, что «Бухарест поразила слепота».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Martina Katz, Dave Bartruff; ТАСС / Артур Лебедев, Фадеичев Сергей

Наращивание Москвой военного потенциала в Черном море создает серьезные вызовы для национальных интересов Бухареста. Такой «вывод» содержится в опубликованном проекте национальной стратегии обороны государства на 2020–2024 годы.

России «вменяется в вину» воссоединение с Крымом, проведение военных учений и ряд других шагов государства.

В тексте проекта подчеркивается, что эта ситуация может негативно сказаться на безопасности Румынии, население которой немногим превышает 19 миллионов человек. Страна была принята в НАТО в 2004-м, а в Евросоюз — 2007 году.

Сенатор Алексей Пушков, комментируя планы Румынии признать Россию враждебным государством, заявил, что «Бухарест поражает слепота», пишет ФАН.

«Что-то мы не слышали возмущенный голос Румынии против реальной агрессивности, когда США напали на Ирак и бомбили Ливию. Тут Бухарест поражает слепота: ничего не вижу, ничего не слышу», — прокомментировал он.

В марте румынские власти не позволили попасть на научную конференцию российскому ученому-лингвисту Алексею Умнову-Денисову. Он прилетел в Бухарест и после ожидания в транзитной зоне был вынужден вернуться на родину первым обратным рейсом. Посольство России в Румынии направило ноту в МИД страны в связи с отказом во въезде россиянину и выразили обеспокоенность случившимся, отметив, что «искусственным образом создаются препятствия для обмена опытом между научным сообществом».

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