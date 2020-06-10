Прогнувшаяся под НАТО Румыния винит Россию в «агрессивном поведении»
Сенатор Алексей Пушков уверен, что «Бухарест поразила слепота».
Закрыть
Смотрите также:
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Martina Katz, Dave Bartruff; ТАСС / Артур Лебедев, Фадеичев Сергей
Наращивание Москвой военного потенциала в Черном море создает серьезные вызовы для национальных интересов Бухареста. Такой «вывод» содержится в опубликованном проекте национальной стратегии обороны государства на 2020–2024 годы.
России «вменяется в вину» воссоединение с Крымом, проведение военных учений и ряд других шагов государства.
В тексте проекта подчеркивается, что эта ситуация может негативно сказаться на безопасности Румынии, население которой немногим превышает 19 миллионов человек. Страна была принята в НАТО в 2004-м, а в Евросоюз — 2007 году.
Сенатор Алексей Пушков, комментируя планы Румынии признать Россию враждебным государством, заявил, что «Бухарест поражает слепота», пишет ФАН.
«Что-то мы не слышали возмущенный голос Румынии против реальной агрессивности, когда США напали на Ирак и бомбили Ливию. Тут Бухарест поражает слепота: ничего не вижу, ничего не слышу», — прокомментировал он.
В марте румынские власти не позволили попасть на научную конференцию российскому ученому-лингвисту Алексею Умнову-Денисову. Он прилетел в Бухарест и после ожидания в транзитной зоне был вынужден вернуться на родину первым обратным рейсом. Посольство России в Румынии направило ноту в МИД страны в связи с отказом во въезде россиянину и выразили обеспокоенность случившимся, отметив, что «искусственным образом создаются препятствия для обмена опытом между научным сообществом».
Читайте также
94%
0.36 77.35
0.16
Нашли ошибку?