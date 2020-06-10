«Супер-детка»: гимнастка Севастьянова в бикини похвасталась фигурой
Российская спортсменка выложила в сеть снимки, сделанные во время отдыха во Франции.
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Фото, видео: Instagram @karolisha.s
Российская гимнастка Каролина Севастьянова на своей странице в Instagram выложила несколько фото, сделанных во время отдыха у бассейна на французском курорте Рокбрюн-Кап-Мартен.
На снимках 25-летняя уроженка Киева позирует с распущенными волосами в красном бикини и шляпе на шезлонге.
«Что может быть лучше», — коротко озаглавила публикацию Каролина Севастьянова.
Четырехсоттысячная группировка подписчиков пришла в восторг от внешних данных олимпийской чемпионки. Четкие и откровенные комментарии пользователей не заставили себя ждать.
«Супер-детка!»
«Ты самая лучшая, что есть на свете»;
«Фигура просто огонь!»
«Как королева! Всегда!»
«Милашка!» — восторгаются подписчики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что воздушная гимнастка покорила сеть, превратив ванну и стулья в место для тренировок.
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