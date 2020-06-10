«Супер-детка»: гимнастка Севастьянова в бикини похвасталась фигурой

Российская гимнастка Каролина Севастьянова на своей странице в Instagram выложила несколько фото, сделанных во время отдыха у бассейна на французском курорте Рокбрюн-Кап-Мартен.

На снимках 25-летняя уроженка Киева позирует с распущенными волосами в красном бикини и шляпе на шезлонге.

«Что может быть лучше», — коротко озаглавила публикацию Каролина Севастьянова.

Instagram @karolisha.s

Четырехсоттысячная группировка подписчиков пришла в восторг от внешних данных олимпийской чемпионки. Четкие и откровенные комментарии пользователей не заставили себя ждать.

«Супер-детка!»

«Ты самая лучшая, что есть на свете»;

«Фигура просто огонь!»

«Как королева! Всегда!»

«Милашка!» — восторгаются подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что воздушная гимнастка покорила сеть, превратив ванну и стулья в место для тренировок.