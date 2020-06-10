«Райская птичка»: Стеша Маликова в резиновых сапогах прилегла в поле с одуванчиками
Дочь певца Дмитрия Маликова порадовала поклонников очередным фото.
Закрыть
Смотрите также:
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу
Фото, видео: Instagram @steshamalikova
Дочь музыканта Дмитрия Маликова Стеша устроила «сельскую» фотосессию в одуванчиках. 20-летняя девушка с игривой улыбкой на лице в легком платьице и, как водится, в резиновых сапогах до колена удобно устроилась среди цветов.
«Свободу попугаям», — написала в посте Стеша Маликова.
Подписчики начинающего дизайнера отметили, что ей необходимо срочно «прикоснуться» к индустрии моды. Некоторые пользователи обратили внимание на стройные ноги Стеши Маликовой, а другим по нраву пришелся облик дочери музыканта в целом.
«Ножки-супер!»
«Самая красивая!»
«Очень стильно!»
«Вы — обаяние, вы — вдохновение!»
«Райская птичка», — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Стеша Маликова в легкомысленном платье поздравила выпускников с последним звонком.
Читайте также
94%
0.36 77.35
0.16
Нашли ошибку?