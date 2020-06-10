«Райская птичка»: Стеша Маликова в резиновых сапогах прилегла в поле с одуванчиками

Дочь музыканта Дмитрия Маликова Стеша устроила «сельскую» фотосессию в одуванчиках. 20-летняя девушка с игривой улыбкой на лице в легком платьице и, как водится, в резиновых сапогах до колена удобно устроилась среди цветов.

«Свободу попугаям», — написала в посте Стеша Маликова.

Instagram @steshamalikova

Подписчики начинающего дизайнера отметили, что ей необходимо срочно «прикоснуться» к индустрии моды. Некоторые пользователи обратили внимание на стройные ноги Стеши Маликовой, а другим по нраву пришелся облик дочери музыканта в целом.

«Ножки-супер!»

«Самая красивая!»

«Очень стильно!»

«Вы — обаяние, вы — вдохновение!»

«Райская птичка», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Стеша Маликова в легкомысленном платье поздравила выпускников с последним звонком.