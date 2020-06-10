Ургант разнес Панина после скандала на похоронах Михаила Кокшенова

На выходку Алексея Панина во время похорон Михаила Кокшенова отреагировал Иван Ургант. В своем вечернем шоу ведущий упомянул эпатажного актера, комментируя новость о погружении российского глубоководного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину. Шоумен представил Панина в кольчуге, скафандре и с рулеткой, которого отправляют на исследование глубин.

«Потому что этот человек лучше всех в нашей стране знает, что такое дно», — цитирует Урганта портал Дни.ру.

Как писал 5-tv.ru, на прошлой неделе Панин приехал в ритуальный зал Митинского крематория в Москве, чтобы проводить в последний путь народного артиста Михаила Кокшенова. По мнению многих, актер повел себя бестактно. Сначала он подметил, что на панихиде больше репортеров, чем друзей покойного, а потом назвал Кокшенова «бездарным режиссером и деревянным актером». После этого Панина попросили удалиться. Поступок звезды «Жмурок» осудили многие коллеги. В частности, создатель фестиваля «Кинотавр», кинокритик Марк Рудинштейн назвал Панина гадом и жлобом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алексей Панин отрицает информацию о скандале на похоронах Кокшенова.