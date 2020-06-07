«Это все вранье»: Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

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Карина Бернтгольц
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Звезду «Жмурок» попросили покинуть церемонию прощания с артистом после того, как он позволил себе бестактное поведение.

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Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей, 5-tv.ru

Тема:
Алексей Панин

Известный российский актер Алексей Панин прокомментировал сообщения о том, что он якобы устроил скандал на церемонии прощания с легендой российского кинематографа Михаилом Кокшеновым. По информации 5-tv.ru, звезда «Жмурок» начал себя вести себя бестактно в ритуальном зале. Сначала он подметил, что на панихиде больше репортеров, чем друзей покойного, а потом и вовсе назвал Кокшенова «бездарным режиссером и деревянным актером». После этого Панина попросили удалиться.

Впрочем, в интервью для «Говорит Москва» Алексей опроверг сообщения, появившиеся в прессе.

«Это паноптикум просто. Это не так, это все желтая пресса. Они пишут такую (ерунду —Прим.ред.), которую я не знаю, как прокомментировать. Это все вранье от первой до последней буквы. Я единственный артист, который приехал на похороны Михаила Михайловича», — отметил Панин.

Церемония прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым состоялась 7 июня в зале Митинского крематория в Москве.

Как писал 5-tv.ru, знаменитый советский и российский актер, кинорежиссер и сценарист, народный артист России скончался 5 июня в возрасте 83 лет. По информации 5-tv.ru, он страдал от онкологического заболевания и лежал в реабилитационном центре в Московской области. В последнее время его состояние было тяжелым.

Михаил Кокшенов хорошо известен зрителям по кинокартинам «Девчата», «Самая обаятельная и привлекательная», «Белые росы», «Женя, Женечка и «Катюша».

Тема:
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