«Это все вранье»: Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Звезду «Жмурок» попросили покинуть церемонию прощания с артистом после того, как он позволил себе бестактное поведение.
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Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей, 5-tv.ru
Известный российский актер Алексей Панин прокомментировал сообщения о том, что он якобы устроил скандал на церемонии прощания с легендой российского кинематографа Михаилом Кокшеновым. По информации 5-tv.ru, звезда «Жмурок» начал себя вести себя бестактно в ритуальном зале. Сначала он подметил, что на панихиде больше репортеров, чем друзей покойного, а потом и вовсе назвал Кокшенова «бездарным режиссером и деревянным актером». После этого Панина попросили удалиться.
Впрочем, в интервью для «Говорит Москва» Алексей опроверг сообщения, появившиеся в прессе.
«Это паноптикум просто. Это не так, это все желтая пресса. Они пишут такую (ерунду —Прим.ред.), которую я не знаю, как прокомментировать. Это все вранье от первой до последней буквы. Я единственный артист, который приехал на похороны Михаила Михайловича», — отметил Панин.
Церемония прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым состоялась 7 июня в зале Митинского крематория в Москве.
Как писал 5-tv.ru,
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