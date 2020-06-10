Машины всмятку: видео с места массового ДТП на Звенигородском шоссе в Москве
Авария произошла на пересечении Третьего транспортного кольца и Звенигородского шоссе.
Закрыть
Смотрите также:
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП
Фото, видео: 5-tv.ru
Три человека пострадали в страшной аварии с участием сразу пяти машин в Москве. ДТП произошло на пересечении Третьего транспортного кольца и Звенигородского шоссе. По предварительным данным, госпитализированы 15-летний подросток, мужчина 49 лет, а также Тамара Б. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места происшествия. На них видно, что черный джип перевернулся и упал крышей на капот автомобиля такси.
Движение на месте ДТП серьезно затруднено, перекрыты три полосы из четырех. Причины и обстоятельства происшествия выясняет полиция.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента ДТП с участием полицейского в Воронеже. Автомобиль сотрудника правоохранительных органов вылетел на тротуар и сбил прохожих. Один из них скончался на месте.
Читайте также
73%
-0.05 77.92
0.57
Нашли ошибку?