Машины всмятку: видео с места массового ДТП на Звенигородском шоссе в Москве

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Светлана Александрова
Эксклюзив 96

Авария произошла на пересечении Третьего транспортного кольца и Звенигородского шоссе.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Три человека пострадали в страшной аварии с участием сразу пяти машин в Москве. ДТП произошло на пересечении Третьего транспортного кольца и Звенигородского шоссе. По предварительным данным, госпитализированы 15-летний подросток, мужчина 49 лет, а также Тамара Б. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места происшествия. На них видно, что черный джип перевернулся и упал крышей на капот автомобиля такси.

Движение на месте ДТП серьезно затруднено, перекрыты три полосы из четырех. Причины и обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента ДТП с участием полицейского в Воронеже. Автомобиль сотрудника правоохранительных органов вылетел на тротуар и сбил прохожих. Один из них скончался на месте.

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