ТОП-7 самых откровенных фото звезд отечественного шоу-бизнеса

В современном мире такие понятия как «скромность» и «стыд» давно ушли на второй план. Сегодня важно быть в центре событий и ловить «хайп» любыми доступными способами, чтобы завтра не оказаться на обочине жизни. По крайней мере, так считают многие звезды отечественного шоу-бизнеса, то и дело постящие в соцсетях провокационные фото в стиле «ню».

5-tv.ru составил рейтинг самых откровенных снимков селебрити, не стыдящихся демонстрировать публике обнаженные части тела.

Светлана Лобода

Instagram @lobodaofficial

Фигуре 37-летней певицы Светланы Лободы сегодня может позавидовать любая модель. Она регулярно занимается спортом, а также массу времени уделяет косметологическим процедурам по уходу за телом и лицом. По слухам, звезда давно крутит роман с лидером рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

Певица Глюкоза

Instagram @glukozamusic

Певица Наталья Ионова, более известная по нику Глюкоза, старается не отставать от именитых коллег. Звезда регулярно «подбадривает» публику, выкладывая в Instagram пикантные кадры. Некоторые из них пользуются особой популярностью у восхищенных фанатов.

Анна Седокова

Instagram @annasedokova

Бывшей участнице группы «ВИА Гра» Анне Седоковой тоже есть чем порадовать фолловеров. С виду скромная и нежная звезда на деле оказалась эпатажной роковой красоткой: сегодня ее Instagram буквально усыпан фото в кружевном белье или даже без него. А поклонники… поклонники лишь рады осознавать, что их любимица не просто талантлива, но и божественно красива.

Анфиса Чехова

Instagram @achekhova

42-летняя актриса и телеведущая Анфиса Чехова ничем не уступает юным особам. Более того: поклонники искренне считают ее эталоном женственности, красоты и обаяния. И это не только потому, что у звезды шикарный бюст приблизительно пятого размера. К слову, Чехова не раз признавалась, что с детства была пышногрудой и сильно стеснялась своей «изюминки». К счастью, повзрослев, Анфиса поняла, что это — ее главное достоинство и не стала уменьшать объемы посредством хирургии, как когда-то планировала.

Анастасия Волочкова

Instagram @volochkova_art

Безусловно, рейтинг самых откровенных звезд шоу-бизнеса не мог обойтись без скандально известной балерины Анастасии Волочковой. После ухода из Большого театра звезда стала больше времени заниматься раскруткой «личного бренда». Конечно, сегодня удивить и без того искушенную публику достаточно сложно. Однако 44-летняя Волочкова нашла решение: занялась вплотную Instagram-аккаунтом, где выкладывает преимущественно «голые» фото. Несмотря на большой ажиотаж, от подобной «стратегии» есть и побочный эффект: звезду буквально затравили в сети, намекая, что истинная балерина никогда не станет оголяться на публику. Впрочем, Настя и здесь проявила сообразительность — закрыв комментарии к постам, продолжает делиться самым сокровенным.

Вера Брежнева

Instagram @ververa

38-летнюю певицу Веру Брежневу по праву называют секс-символом отечественной эстрады. Она не только умна, обходительна и талантлива, но и безумно красива! Несмотря на то, что пик ее популярности давно прошел, на звезду продолжают равняться подрастающие особы. Многие отмечают, что Вера — одна из немногих звезд, кто обладает протрясающей женской энергетикой.

Ксения Собчак

Instagram @xenia_sobchak

Завершает рейтинг, как ни странно, светская львица Ксения Собчак. Когда-то звезда была участницей и ведущей скандального реалити-шоу «Дом-2» и вела себя крайне непристойно. Однако сегодня она — образец стиля и безупречного вкуса. Фолловеры предполагают, что повлиять на звезду смог ее нынешний супруг — режиссер Константин Богомолов. Так, вместо коротких юбок и платьев с декольте, Ксения предпочла надевать строгие, но роскошные костюмы. Правда, случаются и «осечки». Периодически Собчак выкладывает в сеть столь откровенные фото, что поклонники обсуждают их еще несколько месяцев.

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