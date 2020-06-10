Полиция наведалась в паб, куда заходил перед ДТП Михаил Ефремов
Правоохранительные органы проводят в заведении следственные действия.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru
Правоохранительные органы проводят следственные действия в московском ресторане «Ulysses», куда, согласно записям камер наблюдения, заходил перед аварией актер Михаил Ефремов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.
Ранее сообщалось, что артист зашел в паб и находился там около получаса. При том что в связи с объявленными из-за коронавируса ограничениями заведение официально работает только на вынос, а также осуществляет доставку.
Так, сайт KP.RU опубликовал рассказ человека, который на условиях анонимности рассказал, что происходило в баре в день трагедии. По его словам, заведение находится в пяти минутах ходьбы от дома Михаила Ефремова и актер давно был его завсегдатаем. А когда из-за пандемии коронавируса ресторан стал продавать еду на вынос, Ефремов продолжал регулярно приходить и требовать, чтобы ему налили. В день смертельной аварии 8 июня артист заходил в паб дважды и серьезно повздорил с менеджерами. Днем его отказались обслуживать, и вечером Ефремов приехал в заведение на машине во второй раз.
«Там находился один из владельцев заведения. Он сильно поругался с Ефремовым. Несмотря на то, что паб долгое время терпел все закидоны Михаила Олеговича, в этот вечер все-таки произошла серьезная ссора. И Ефремова просто выставили за дверь. Не исключено, что Михаил Олегович в расстроенных чувствах поехал и потерял над собой контроль», — цитирует издание неназванный источник.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором Михаил Ефремов покупает алкоголь в баре за неделю до аварии.
Смертельное ДТП с участием заслуженного артиста России произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Артист находился за рулем в нетрезвом состоянии. Сам он не пострадал, а водитель «Лады», в которую врезался автомобиль Ефремова, скончался в больнице.
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