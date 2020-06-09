Камера наблюдения сняла, как Ефремов покупает алкоголь в 11 утра

В распоряжении 5-tv.ru оказалась видеозапись, на которой видно, как актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, покупает алкоголь в баре за неделю до аварии.

В кадре видно, что актер зашел в заведение и попросил бармена продать ему пиво с собой. Запись сделана 2 июня. Неизвестно, садился ли артист за руль в этот день.

Смертельное ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Иномарка актера вылетела на встречную полосу и протаранила отечественную машину. Сам артист не пострадал. По словам очевидцев, когда его вели к машине правоохранители, он был пьян и говорил заплетающимся языком. Позднее экспертиза подтвердила наличие алкоголя в организме артиста. В результате аварии пострадали два человека, один из них скончался в больнице на следующее утро. Актер был задержан, возбуждено уголовное дело. По части 2 статьи 264 УК РФ пункт «а» артисту грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как отреагировали на пьяное ДТП с Михаилом Ефремовым в театре «Современник».