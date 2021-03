Сорвали жизнь: Трагические судьбы знаменитых певиц

Миллионы поклонников по всему миру и ошеломительный успех не сделали их счастливыми, а наоборот, подорвали здоровье и спровоцировали смерть в молодом возрасте. Но несмотря трагические судьбы, их песни навсегда остались хитами. Кем они были и почему их истории закончились, рассказывает 5-tv.ru.

Эми Уайнхаус

Британская певица еврейского происхождения Эми Уайнхаус родилась в Лондоне 14 сентября 1983-го. У девушки был трудный характер с детства, в раннем возрасте она баловалась запрещенными веществами. Уже в 14 лет Эми первый раз попробовала наркотики, но тогда же она начала делать первые шаги в музыкальной карьере и записала несколько песен. Талант отсрочил ее трагическую гибель, но ненадолго.

Дебютный альбом Уайнхаус Frank вышел в 2003-м, когда ей исполнилось 20 лет. Она сразу же стала популярной в Великобритании из-за своего необычного голоса меццо-сопрано и контральто, которым обычно обладают темнокожие исполнительницы.

Окружение и фанаты певицы считали, что в ее наркотической зависимости виноват ее муж Блэйк, но Эми Уайнхаус начала баловаться наркотиками еще в подростковом возрасте. Фото: ТАСС / PA Photos

В 2006-м вышел второй студийный альбом Эми Уайнхаус Back to Black, принесший ей мировую славу и пять статуэток премии «Грэмми». Но за год до триумфа, она уже положила начало своему стремительному падению вниз: Эми вышла замуж за Блэйка Филдера-Сивилла, который также имел наркотическую зависимость и стал ее постоянным компаньоном в этом деле.

В августе 2007-го певица первый раз попала в реабилитационную клинику и отменила тур по Великобритании и США. Эми покинула медицинское учреждение через пять дней, а пресса начала публиковать снимки певицы в состоянии наркотического опьянения. В ноябре 2007-го родственники Блэйка обратились к фанатам певицы и попросили бойкотировать ее творчество до тех пор, пока пара не покончит с зависимостью.

Эми Уайнхаус и ее муж Блэйк Филдер-Сивилл на красной дорожке музыкальной премии MTV Video Music Awards в 2007-м. Фото: ТАСС / FA Bobo / PIXSELL / PA Images

На пике славы в 2008-м с Эми Уайнхаус хотели сотрудничать Джордж Майкл, Принс и Пит Доэрти, который вскоре стал ее собутыльником. Она также работала над записью саундтрека к фильму о Джеймсе Бонде «Квант Милосердия», но ее планы изменились и песня так и не вышла. Один из последних концертов Уайнхаус состоялся в июне 2008-го в Москве на открытии центра современного искусства «Гараж». Через несколько недель после выступления, она попала в больницу, где ей диагностировали эмфизему легких — заболевание дыхательных путей.

Клип на песню Rehab вышел в 2007-м. В ней певица рассказала о том, как ее пытались «упечь» в реабилитационный центр.

После выписки из больницы Эми пустилась во все тяжкие. В СМИ постоянно появлялись снимки, где певица разгуливает по Лондону в неподобающем виде в компании Пита Доэрти, после романа с которым, кстати, от наркотической зависимости лечилась модель Кейт Мосс. Она пришла в норму только в июне 2011-го и должна была дать концерт в Белграде, но вышла на сцену пьяной и еле держалась на ногах. Зрители освистали Эми Уайнхаус и буквально выгнали со сцены. Это было ее последние выступление.

23 июля 2011-го певица была найдена мертвой в своей квартире в Лондоне. Причиной смерти стал сердечный приступ, вызванный алкогольной интоксикацией. Бывшего мужа Эми Блэйка Филдера-Сивилла, с которым она развелась еще в 2009-м, на похороны не пустили. Певице было 27 лет.

Вскоре после смерти Эми Уайнхаус, ее отец Митч выпустил книгу «Эми, моя дочь», а в 2015-м режиссер Азиф Кападиа снял документальный фильм «Эми» о короткой, но яркой жизни певицы. Также был издан посмертный альбом Lioness: Hidden Treasures.

Жанна Фриске

Российская поп-исполнительница и экс-участница группы «Блестящие» родилась в Москве 8 июля 1974-го. Музыкальную карьеру Жанна начала в 1996-м, когда пришла работать в «Блестящих» в качестве художественного руководителя, а в последствии стала одной из ее вокалисток. Фриске продержалась в группе до 2003-го, после чего ушла в сольное плаванье.

После ухода из «Блестящих» Жанна Фриске стала показательным примером того, как можно начать в составе группы, а потом построить успешную сольную карьеру. Фото: ITAR-TASS / Антон Тушин

Свой первый и единственный альбом «Жанна», певица выпустила в 2005-м. Кроме музыки, Фриске снималась в кино: ее дебютом в кинематографе стала лента «Ночной Дозор» в роли вампирши Алисы, а после она появилась в «Дневном Дозоре», «О чем говорят мужчины» и других фильмах. Также Жанна Фриске работала телеведущей и вела реалити-шоу «Каникулы в Мексике» на MTV.

В 2013-м певица пропала с радаров и перестала выкладывать фотографии в Instagram. В том же году Жанна родила единственного сына Платона от теле- и радиоведущего Дмитрия Шепелева. После рождения ребенка певица начала жаловаться на частые головные боли, а в январе 2014-го в СМИ появились новости о том, что Фриске больна раком. Через несколько дней представители певицы официально подтвердили, что она лечится от опухоли головного мозга в Нью-Йорке в Мемориальном онкологическом центре имени Слоуна-Кеттеринга.

Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев на церемонии вручения премии «Человек года» журнала GQ в 2011-м. Фото: ITAR-TASS / Максим Шеметов

После завершения лечения, Жанна проходила курс реабилитации в Латвии и Китае, а после вернулась в Москву и даже начала самостоятельно передвигаться без инвалидного кресла. Но в 2015-м снова вернулась в США и возобновила лечение в Лос-Анджелесе.

«Где-то лето» — одна из наиболее популярных песен Жанны Фриске из ее сольного альбома.

Через какое-то время, Жанна Фриске вместе с семьей вернулась в Москву и лечилась от рака уже в Российском онкологическом научном центре имени Блохина. Ее состояние ухудшалось, певица впала в кому и спустя три месяца 15 июня 2015-го скончалась в своем доме в Подмосковье. Ей было 40 лет.

Вдовца Дмитрия Шепелева на похоронах певицы не было: он решил уехать на отдых за границу с их общим сыном. Причины его поступка неизвестны, но с родителями Фриске он не ладит до сих пор и ведет разбирательства за право опеки над ребенком. Кроме того, делит наследство певицы.

Уитни Хьюстон

Легендарная американская певица Уитни Хьюстон родилась 9 августа 1963-го в Нью-Джерси в религиозной семье. Ее мать Эмили Хьюстон и двоюродная сестра являются известными фигурами в жанрах ритм-энд-блюз и соул. С детства Уитни гастролировала вместе с мамой и ее выбор в пользу музыки был очевиден. Уже в начале 1980-х у девушки было несколько контрактов со звукозаписывающими компаниями, но переломным моментом стало ее совместное выступление с мамой в 1983-м, когда молодую певицу заметил представитель Arista Records. В том же году состоялся музыкальный дебют Уитни Хьюстон на телевидении в Merv Griffin’s Show с песней Home. В США зажглась новая звезда.

Успешная карьера и жизнь Уитни Хьюстон пошла под откос после знакомства с ее мужем Бобби Брауном. Именно его общественность обвиняет в стремительном падении певицы в пропасть наркотической зависимости. Фото: ТАСС / PA Photos

В 1985-м вышел ее дебютный альбом Whitney Houston, который сначала не пользовался популярностью, но спустя некоторое время попал в чарт Billboard Hot 100. Спустя год релиз получил международный успех, о Уитни Хьюстон узнал весь мир. После этого на ее голову посыпались одобрительные статьи в музыкальных журналах, награды всевозможных премий и миллионные продажи ее альбомов. В 1992-м певица снялась в своем первом фильме «Телохранитель», который стал культовым. А саундтрек I Will Always Love You в ее исполнении самой успешной песней в ее карьере.

Уитни Хьюстон и ее муж Бобби Браун на вечеринке журнала Vanity Fair по случаю премии «Оскар» в 2001-м. Фрто: ТАСС / PA Photos

Проблемы у Хьюстон начались после знакомства с Бобби Брауном в 1989-м, который имел проблемы с законом из-за наркотиков. Репутация хорошей девочки начала рушиться в начале 1990-х, когда за певицей стали замечать опоздания на интервью и фотосессии, она могла себе позволить отменять концерт и участие в телешоу. В 1992-м пара поженилась, а спустя год у Уитни Хьюстон родилась единственная дочь Бобби-Кристина.

В обществе поползли слухи о пристрастии Хьюстон к наркотикам и алкоголю под влиянием Брауна. В 2000-м ее задержали с запрещенными веществами в Гавайском аэропорту, но она улетела до прибытия полиции. Вскоре ее поведение стало только хуже, например ее отстранили от выступления на премии «Оскар». В 2004-м и 2005-м Хьюстон проходила лечение от наркозависимости в клинике, а в 2006-м подала на развод с Бобби Брауном.

Песня I Looked to You вошла в последний одноименный альбом Уитни Хьюстон, вышедший в 2009-м.

В 2010-м из-за ухудшающегося здоровья Уитни пришлось отменить мировой тур. Накануне 54-й церемонии «Грэмми» певицу нашли в бессознательном состоянии в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе. Врачи, прибывшие на место, пытались привести певицу в чувства с помощью сердечно-легочной реанимации, но не смогли. Хьюстон умерла 11 февраля 2012-го в 48 лет. Премия «Грэмми», которая прошла на следующий день, была посвящена ей. Причинами смерти певицы стало употребление наркотиков и атеросклеротическая болезнь сердца, которые спровоцировали утопление в ванной.

Спустя несколько лет, после смерти певицы, умерла ее единственная дочь и наследница Бобби-Кристина. 22-летняя девушка получила травму головного мозга в ванной и впала в кому. 31 января 2015-го она скончалась.

Эдит Пиаф

Жизнь французской легенды была несчастной с самого рождения. Эдит Пиаф родилась в семье актрисы Аниты Майяр и акробата Луи Гассьона. Мать бросила ее, когда ей не было и года. Отец в то время служил на Первой мировой войне и не мог проконтролировать ситуацию. Непутевая родительница оставила маленькую Эдит на свою мать, которая наливала в бутылочку внучки разбавленное вино, чтобы она не мешала ей плачем. После возвращения Луи Гассьона с фронта, он забрал дочь и отвез к своей матери в Нормандию, где та содержала бордель. Детство будущей звезды концертного зала «Олимпия» прошло среди жриц любви, которые заменили ей мать.

Globallookpress.com / Mary Evans Picture Library

Когда Эдит исполнилось восемь лет, отец забрал ее в Париж. Они вместе работали на столичных площадях. Луи показывал акробатические трюки, а Эдит пела. В подростковом возрасте Пиаф не ужилась с мачехой, она ушла на улицу вместе с младшей сестрой от второго брака отца. Девушки зарабатывали пением и много пили. В 17 лет Эдит родила дочь Марсель от Луи Дюпона — владельца магазина. Избранника Пиаф не устраивало, что она уделяет слишком много времени работе и совсем не занимается ребенком. Он забрал девочку и ушел от Эдит. Когда Марсель было два года, она заболела туберкулезом и умерла. Больше детей у Пиаф не было.

В 1935-м певицу заметил Луи Лепле — владелец кабаре «Джернис». Он предложил звонкоголосой девушке петь у него в заведении. Лепле придумал ей творческий псевдоним «Малышка Пиаф» («воробей» в переводе с французского жаргона — Прим. ред) из-за ее небольшого роста и потрепанного вида. Этот момент считается поворотным в судьбе Эдит Пиаф.

Спустя год Луи Лепле был убит. Пиаф попала под подозрение полиции, газеты печатали ее фото. Парижская публика начала враждебно относиться к Эдит, ей даже пришлось на какое-то время уехать из столицы и выступать в пригородах, Ницце и Бельгии. Когда скандал вокруг убийства ее бывшего руководителя утих, она вернулась в Париж.

ТАСС / DPA

На любовном фронте у певицы тоже было не все гладко. Любовь всей своей жизнь она встретила во время тура по США. Там Пиаф познакомилась с боксером алжирского происхождения Марселем Серданом. Несмотря на то, что он был женат и имел троих сыновей, между ними вспыхнули сильные чувства. Но любовь Марселя и Эдит продлилась недолго: он погиб в авиакатастрофе в 1949-м. После смерти любимого мужчины, Пиаф погрузилась в глубокую депрессию.

Но на этом трагедии у Эдит Пиаф не закончились. В 1952-м певица дважды попадала в автомобильные аварии. Чтобы заглушить боль от многочисленных переломов, врачи кололи ей морфий. Певица впала в наркотическую зависимость. Она продолжала работу на сцене вопреки своим страданиям. В последние годы жизни Эдит Пиаф выступила на смотровой площадке Эйфелевой башни, объехала с туром все Штаты, Францию и выступала в концертном зале «Олимпия».

В 1963-м певица узнала, что больна раком печени. Чрезмерное употребление алкоголя на протяжении всей жизни и наркотики, дали о себе знать. В апреле того же года Пиаф записала свою последнюю песню. Певица умерла 10 октября 1963-го в Грассе. На похороны Эдит Пиаф в Париже пришло 40 тысяч человек. Ей было 48 лет.

Память о певице увековечили в кино. В 2007-м вышел фильм «Жизнь в розовом цвете», где Эдит Пиаф сыграла Марион Котийяр. Актриса получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль.

Юлия Началова

Певица Юлия Началова родилась 31 января 1981-го в Воронеже. Она начала заниматься вокалом с двух лет под руководством отца, композитора Виктора Началова. Уже в пять лет Юлия дебютировала на сцене Воронежской филармонии с песнями, написанные ее отцом. В 11 лет будущая певица победила в телеконкурсе «Утренняя звезда» и познакомилась с Ириной Понаровской, которая позвала девочку в свое турне. Чтобы продолжить строить карьеру дочери в шоу-бизнесе, семья Началовых переехала в Москву.

Данное фото было сделано в 2004-м во время съемок «Голубого огонька». К тому времени Юлия Началова уже перенесла нервную анорексию. Фото: ITAR-TASS / Пресс/служба РТР

В 1995-м вышел первый альбом Юлии Началовой «Ах, школа, школа», а в 1997-м сингл «Герой не моего романа», ставший визитной карточкой певицы. За свою музыкальную карьеру Началова выпустила восемь альбомов и принимала участие во многих музыкальных телешоу. Но ее поклонники не догадывались, что за успехом их кумира прячутся проблемы со здоровьем. В 2000-х девушка страдала нервной анорексией: ее вес составлял 42 килограмма при росте 165 сантиметров. В 2007-м Юлия перенесла неудачное увеличение груди в США. Имплантаты не прижились и у певицы произошло заражение крови, а как следствие отказ почек.

Уже в 2017-м Юлия Началова выступала в перчатках из-за запущенной подагры. Фото: ТАСС / Андрей Махонин

Примерно с 2011-го Юлия Началова боролась с подагрой и волчанкой, также она страдала от сахарного диабета второго типа. Певица не смогла побороть болезнь из-за того, что поздно обратилась за медицинской помощью. 8 марта 2019-го Началову госпитализировали в Боткинскую больницу Москвы с запущенной волчанкой, подагрой, высоким уровнем сахаром в крови и начинающийся гангреной ноги. Из-за ухудшающегося состояния 13 марта ее ввели в медикаментозный сон, а 16-го провели операцию на ноге, но вечером того же дня певица скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности. Ей было всего 38 лет.





Юлию Началову называли самым солнечным человеком российского шоу-бизнеса. Несмотря на проблемы со здоровьем, она не показывала свою боль и буквально светилась на сцене.

Смерть Началовой стала одним из самых печальных событий в российском шоу-бизнесе в 2019-м. Никто не мог поверить в то, что такая яркая и жизнерадостная девушка, как Юлия, так рано уйдет из жизни. У нее осталась дочь Вера, которую артистка родила в 2006-м от футболиста Евгения Алдонина.

Анна Герман

Судьба польской певицы немецкого происхождения была непростой с самого рождения. Она родилась в городе Ургенче (сейчас Узбекистан) 14 февраля 1936-го. Ее отец Йоген Герман был обвинен в шпионаже в 1937-м и отправлен в лагеря на десять лет без права на переписку, после чего был расстрелян в Ташкенте. Посмертно реабилитирован в 1957-м, когда его семья уже перебралась в Польшу. В 1942-м мать будущей певицы Ирма Бернер вышла замуж за польского офицера, и в 1946-м они покинули СССР.

Впервые Анна Герман смогла продемонстрировать свой талант на свадьбе подруги во Вроцлаве, а в 1960-м была приглашена для выступления во вроцлавский студенческий театр «Каламбур». Несмотря на международный успех, который певица получила после гастролей в СССР в 1965-м, ее судьба складывалась не так просто.

В 1966-м Анна Герман заключила контракт с итальянской компанией грампластинок CDI и стала первой певицей из СССР в Европе. Фото: РИА Новости / Рыбаков

На гастролях в Италии 27 августа 1967-го, она попала в серьезную автомобильную аварию и находилась на волоске от гибели. Подвыпивший водитель должен был доставить Анну из городка Форли в Милан. Расстояние между городами составляло 288 километров, путь был не близок, но трагическая случайность произошла в пригороде конечной точки. Итальянец не справился с управлением и автомобиль марки Fiat выбросило вперед. Пострадавших нашли только под утро. Спутник певицы отделался ушибами, а на самой Герман не было живого места.

На реабилитацию после аварии Анне Герман потребовало три года, но полное восстановление после травм было невозможно. Певица находила в себе силы жить только благодаря творчеству и сыну Збигневу, который родился в 1975-м. Фото: Фотохроника ТАСС/ С. Герасимова

Анна Герман получила тяжелые травмы: сложные переломы позвоночника, ног, рук и сотрясение мозга. На реабилитацию и полное восстановление потребовалось три года. Но далеко не авария сыграла роль в ее раннем уходе из жизни. В конце 70-х Анны начали одолевать сильные боли в ноге. Врачи полагали, что это отголоски травм, полученных в 60-х. Но на одном из своих последних концертов в 1980-м в московских «Лужниках», у Герман прямо на сцене случилось обострение тромбофлебита. Ее нога настолько распухла, что артистка не смогла сдвинуться с места. Вскоре ей диагностировали рак.

Анна Герман во время выступления на «Песне года» вместе со Львом Лещенко в 1977-м.

Певица начала долгое, но безрезультатное лечение, перенесла несколько тяжелых операцией. Она выступала в темных очках, чтобы скрыть от зрителей боль и страдание. Несмотря на огромные проблемы со здоровьем, Анна не могла позволить себе падать духом и продолжила выступления. Артистка отправилась на гастроли в Австралию в сентябре 1980-го. Но тур пришлось прервать из-за ее плохого самочувствия. А 25 августа 1982-го, Анна Герман скончалась от саркомы в военном госпитале Варшавы. Ей было 46 лет.

В 2012-м вышел телесериал о трагической судьбе певицы «Анна Герман. Тайна белого ангела». Главную роль сыграла польская актриса Йоанна Моро.

Джуди Гарленд

Джуди Гарленд (настоящее имя Френсис Этель — Прим.ред) была одной из трех дочерей бродячих актеров Этель Марион и Авента Фрэнсиса Гамма. Девочка начала петь в два года. Впервые она выступила вместе с сестрами Мэри Джейн и Дороти в рождественском спектакле. Они спели популярную песню «Jingle Bells».

В 1926-м семья Джуди переехала в калифорнийский Ланкастер, где ее отец купил кинотеатр. Девочка выступала там до того момента, пока ее вместе с сестрами не заметили в танцевальной школе. Сестры Гамм дебютировали в кино в 1929-м. Они появились в фильме «Большое ревю». Вскоре их пути разошлись. Режиссерам и продюсерам больше нравилась младшая Джуди. Слава свалилась на ее голову слишком рано.

Джуди Гарленд в к/ф «Жизнь начинается для Энди Харди», 1941-й. Фото: Globallookpress.com / Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Продюсер Артур Фрид придумал псевдоним Джуди Гарленд. С тех пор 13-летняя Френсис Этель Гамм выступала и снималась под этим именем. В 1939-м Джуди сыграла Дороти Гейл в фильме «Волшебник страны Оз». За эту роль она получила специальный «юношеский» «Оскар». Песня «Over The Rainbow», которая прозвучала в фильме, была включена в ТОП-100 лучших песен из американских фильмов за последние 100 лет. Всего в этот рейтинг вошло пять песен, исполненных Гарленд.

Еще на съемках «Волшебника страны Оз» у Джуди возник комплекс неполноценности из-за лишнего веса. Кроме того, продюсеры фильма заставили ее носить пластину на зубах, чтобы скорректировать их и исправить форму носа. Вскоре из милой девочки-подростка Джуди Гарлен превратилась в секс-символ Голливуда.

Во время работы над фильмом «Дети в доспехах», актриса сидела на жесткой диете и подавляла чувство голода курением. С начала 50-х у Гарленд возникли проблемы со здоровьем из-за набора лишнего веса и как следствие, экстра-диет. На студии MGM, с которой у Джуди был контракт, актерам давали синтетические наркотики. Они называли их «витаминами». Впоследствии «подпитка» организма переросла в зависимость.

Актриса и певица Джуди Гарленд с пятым мужем Микки Динсом в 1969-м. Фото: Globallookpress.com / Manchester Daily Express

Жизнь Джуди Гарленд сопровождалась светом софитов, вспышками фотокамер, наркотиками, алкоголем и… мужчинами. Артистка была замужем пять раз. Ее первым избранником был музыкант Дэвид Роуз. Они поженились, когда им было всего по 19 лет. В первом браке Гарленд забеременела, но киностудия и родители настояли на аборте. Об этом она жалела всю жизнь.

В 1945-м Джуди вышла замуж за режиссера Винсента Миннелли, от которого родила дочь Лайзу. Да, это та самая легендарная певица Лайза Минелли. Когда дочери Гарленд было шесть лет, она развелась с ее отцом и практически сразу вышла замуж за продюсера Сидни Лафта. Он оказался тираном и абьюзером. Напившись, он поднимал руку на жену и детей: в браке у них родились дочь Лорна и сын Джоуи. Певица подавала иск в суд на мужа в 1963-м. Она пыталась развестись с ним несколько раз, но они всегда мирились. Лафт неоднократно пытался отобрать у Джуди детей. Точка была поставлена в 1965-м, когда супруги все-таки развелись. В абьюзе певица жила почти 15 лет.

Джуди Гарленд снялась в фильме «Волшебник страны Оз», когда ей было уже 17 лет. В книге Лаймена Фрэнка Баума героиня Дороти Гейл намного младше.

Сразу после того, как развод с Сидни Лафтом вступил в законную силу, Джуди вышла замуж за актера Марка Херрона. Правда, через год они расстались. Здоровье Джуди ухудшалось, но она продолжала выступать. Ее последний концерт состоялся в марте 1969-го в Копенгагене. После выступления она вернулась в Лондон и вышла замуж в пятый раз за музыканта и предпринимателя Микки Динса. Он был младше певицы на 13 лет. Динс обнаружил ее бездыханное тело 22 июня 1969-го. Ее смерть наступила случайно: у Джуди Гарленд была выявлена передозировка барбитуратами. Ей было 47 лет.

В 2019-м вышел фильм «Джуди», показывающий последние дни ее жизни. Легендарную актрису и певицу сыграла Рене Зеллвегер. Эта роль принесла ей «Оскар» за «Лучшую женскую роль».

