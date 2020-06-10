ТОП-6 имен женщин, которых избегают мужчины

Непростой характер некоторых женщин часто выходит им боком. Мужчины обходят их стороной или быстро разочаровываются, когда узнают их чуть ближе. Портал lisa.ru назвал таких дам по именам.

Лариса

Это имя наделяет его обладательницу тягой к превосходству, а заодно и тяжелым нравом. Лариса с детства привыкла быть первой, демонстрирует хорошие успехи в учебе, а затем в работе. Ее достижения раздражают окружающих не меньше, чем ее стервозность.

Диана

Отличные внешние данные Дианы не обеспечивают ей успеха в личной жизни. Все портит ее скверный характер. Эта воинствующая особа готова в любой ситуации отстаивать свою точку зрения, даже если придется применять силу.

Инна

Еще одна дама, не готовая к компромиссам. Инна видится окружающим независимой и гордой. Это крайне самовлюбленная особа, которая старается сделать так, чтобы все вокруг нее работало по уже установленным ею правилам.

Оксана

Обладательница этого имени не привлекает мужчин потому, что они не привлекают ее. На первом месте у Оксаны карьера. Ставя себе цель, она забывает о других аспектах жизни. Понимая это, ухажеры быстро опускают руки и теряют к ней интерес.

Светлана

Если Светлане что-то не нравится, она не смолчит. Конструктивный диалог — это не про нее. Мужчина для этой дамы — не авторитет. Ее эмоциональность и вспыльчивость часто приводит к конфликтам с окружающими.

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