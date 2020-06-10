Опубликованы вакансии на неполный рабочий день с зарплатой до миллиона рублей

За труд в течение неполного рабочего дня можно получать до миллиона рублей. Такие возможности предлагают некоторые российские работодатели.

Рекрутинговая интернет-площадка HeadHunter с июня ввела новые разделы работы в поиске вакансий. На сайте появился большой раздел «подработка». В вошедшем в него подразделе «неполный день» сегодня значится семь тысяч вакансий. Подраздел «от четырех часов в день» насчитывает 1,4 тысячи объявлений о поиске сотрудника. Вакансий для работы по выходным насчитывается 348, а по вечерам — 978. Портал Rusbace опубликовал список самых высокооплачиваемых предложений подработки на HH.

По вечерам

DevOps-инженер — специалист, который работает на стыке программиста и системного администратора, и занимается автоматизацией жизненного цикла приложения — от разработки до поддержки и мониторинга. Одна из петербургских компаний предлагает такому сотруднику от 345 до 550 тысяч рублей в пересчете с долларов на российскую валюту.

На втором месте по прибыльности оказалась вакансия в Казани. Удаленному менеджеру по продажам лабораторного оборудования и расходных материалов там готовы заплатить от 100 до 500 тысяч рублей до вычета налогов.

Программист-разработчик 3D в Москве за вечернюю работу может получить от 350 тысяч рублей. А системный аналитик в разделе банковского программного обеспечения — от 120 до 170 тысяч на руки.

Неполный день

Московский агент по привлечению клиентов в сферах B2B и строительное проектирование может получить от 350 тысяч до миллиона рублей до вычета налогов.

За совмещение должностей программиста 1С и преподавателя в одной из сочинских компаний сотруднику обещают от 100 до 500 тысяч рублей до вычета налогов.

Работа по московской вакансии «территориальный менеджер по госпитальным продажам» оценивается в 300 тысяч рублей. А адвокату в столице за неполный рабочий день готовы платить от 150 до 200 тысяч рублей.

От четырех часов в день

От 100 до 170 тысяч рублей может получать в Москве разработчик Python — высокоуровневого языка программирования, ориентированного на повышение производительности разработчика и читаемости кода. В аналогичной петербургской вакансии за тот же режим работы сотруднику предлагается от 100 до 140 тысяч рублей до вычета налогов.

Front-end разработчик в столице за минимальное количество рабочих часов в день получит от 100 до 150 тысяч рублей.

Столичный аккаунт-менеджер в видеопродакшн может претендовать на зарплату размером от 90 до 150 тысяч рублей.

Наконец, оклад ведущего онлайн-трансляций в Симферополе составит от 70 до 150 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Швеции ищут сотрудника для включения света за тысячи долларов.