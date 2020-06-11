«Заколосилась»: Ольга Шелест всерьез задумалась о смене прически

Телеведущая Ольга Шелест всерьез задумалась о новой стрижке после снятия санитарных ограничений из-за коронавируса. 43-летняя знаменитость на своей странице в Instagram выложила фото, на котором позирует с оголенными плечами и демонстрирует свою шевелюру.

«Вот это я заколосилась! И опять думу думаю… Дети говорят, отращивать, муж — резать, не дожидаясь растущей луны», — написала Ольга Шелест.

Instagram @olgashelest

Подписчики уроженки Набережных Челнов попытались помочь ей определиться с нелегким выбором и в комментариях выразили собственное мнение по злободневному для многих женщин вопросу.

«А слушать нужно только себя»

«Стригите, Оля!»

«Вы же себе нравитесь такой… выбор в любом случае за вами»

«Вам очень стрижки идут!»

«Отращивать однозначно!» — советуют пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Шелест отметила день рождения сменой имиджа.