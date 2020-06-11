Момент, как иномарка таранит остановку с людьми в Петербурге, попал на видео
Инцидент произошел на проспекте Славы. По предварительным данным, пострадали три человека.
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Фото, видео: ВКонтакте @sokol4ikk; 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео момента тарана остановки автомобилем Toyota Corolla во Фрунзенском районе Петербурга. Инцидент произошел на пересечении проспекта Славы и Бухаресткой улицы.
Как видно на кадрах, иномарку занесло на тротуар, где была остановка, на которой в тот момент находились люди. В результате, по предварительным данным, три человека пострадали. Один из них находится в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести. Детей среди пострадавших нет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что предварительно, за рулем подержанной праворульной иномарки Toyota, находился молодой мужчина, азиатской внешности. Подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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