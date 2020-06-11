Видео: Водитель такси сбил преследовавшего нарушителя сотрудника ДПС

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 107

По предварительным данным, в настоящий момент дорожный инспектор находится в тяжелом состоянии.

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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Жуткое ДТП произошло на юго-западе Москвы. По предварительным данным, водитель такси сбил сотрудника ДПС, который ехал на мотоцикле. В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео с камер наблюдений, зафиксировавших момент аварии.

Как видно на кадрах, автомобилист, поворачивавший налево, не пропустил дорожного инспектора, двигавшегося на высокой скорости. В результате произошло столкновение. Как видно на записи, удар был настолько сильный, что отлетели обломки мотоцикла. Мужчина, который им управлял, по предварительным данным, сейчас находится в тяжелом состоянии.

Как впоследствии выяснилось, сотрудник ДПС на мотоцикле участвовал в погоне за нарушителем, у которого были замазаны номера. Однако на перекрестке дорожный инспектор не справился с управлением и врезался в машину такси. Нарушитель скрылся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека пострадали в страшной аварии с участием сразу пяти машин в Москве. ДТП произошло на пересечении Третьего транспортного кольца и Звенигородского шоссе. 

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