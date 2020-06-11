«Мимимишность»: Фигуристка Трусова показала, как «целуется» с крошечной собачкой
Спортсменка опубликовала в Instagram видео, на котором питомец ласково облизывает ей лицо.
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Фото, видео: Instagram @avtrusova
Российская фигуристка Александра Трусова растрогала подписчиков в Instagram новым милым видео. 15-летняя спортсменка опубликовала кадры, на которых проявляет нежность к своему питомцу. Крошечная собачка по кличке Тина облизывает губы своей хозяйки, а после ложится к ней на грудь. В это время девушка смотрит на своего пушистого друга с умилением.
Трусова уже не первый раз показывает фолловерам своего милого питомца, и каждый раз собачка Тина вызывает всплеск умиления у пользователей. Они не могут наглядеться на такое красивое и в то же время ласковое животное.
«Мимишность на пределе!»
«Какие вы милые! Не могу прям!»
«Две красотулечки мимишные!»
«Обожаю вашу Тину!» — признались юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трусова начала тренировки в группе Евгения Плющенко.
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