«Мимимишность»: Фигуристка Трусова показала, как «целуется» с крошечной собачкой

Российская фигуристка Александра Трусова растрогала подписчиков в Instagram новым милым видео. 15-летняя спортсменка опубликовала кадры, на которых проявляет нежность к своему питомцу. Крошечная собачка по кличке Тина облизывает губы своей хозяйки, а после ложится к ней на грудь. В это время девушка смотрит на своего пушистого друга с умилением.

Трусова уже не первый раз показывает фолловерам своего милого питомца, и каждый раз собачка Тина вызывает всплеск умиления у пользователей. Они не могут наглядеться на такое красивое и в то же время ласковое животное.

Instagram @avtrusova

«Мимишность на пределе!»

«Какие вы милые! Не могу прям!»

«Две красотулечки мимишные!»

«Обожаю вашу Тину!» — признались юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трусова начала тренировки в группе Евгения Плющенко.