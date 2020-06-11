Елена Жукова рассказала о душевном состоянии Норкиной перед смертью
О смерти журналистки стало известно 5 июня. Прощание с покойной и похороны прошли на Новодевичьем кладбище 8 июня.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Экс-супруга бывшего участника группы «Мираж» Романа Жукова Елена рассказала о состоянии журналистки Юлии Норкиной незадолго до смерти. Женщина вспомнила, что последний раз встречалась с женой ведущего Андрея Норкина на шоу «Пусть говорят». Выпуск был посвящен семейному конфликту Елены с Романом Жуковым.
Тогда Елена заметила во взгляде радиоведущей какую-то печаль — она вела себя замкнуто и о чем-то переживала. Это насторожило Жукову.
«В какие-то моменты она буквально натягивала на своем лице улыбку. Сказала мне: «Елена, своим поведением вы похожи на Жириновского!» — вспомнила она в интервью для издания «Собеседник».
Елена добавила, что, возможно, Норкина увидела в грустной истории, обсуждаемой на передаче, отражение собственной жизни, поэтому впала в печаль.
Как пишет «Экономика сегодня», журналистка Юлия покинула последний в жизни эфир «Пусть говорят», потребовав не звать ее на подобные «разборки».
Юлия Норкина скончалась на 53-м году жизни в пятницу, 5 июня. Официальная причина смерти — инфаркт. По словам близкого друга радио- и телеведущей Евгения Спицына, в последние месяцы звезда сильно переживала из-за пандемии коронавируса и детей, что спровоцировало серьезный эмоциональный стресс.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская грубо прокомментировала известие о смерти Юлии Норкиной.
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