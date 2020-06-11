«У обоих есть семьи»: Охлобыстин написал о двух погибших в ДТП с Ефремовым
Актер прокомментировал поведение своего коллеги по цеху, который в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль.
Фото: 5-tv.ru
Известный российский актер Иван Охлобыстин не смог обойти стороной произошедшее с его коллегой по цеху Михаилом Ефремовым. На своей странице ВКонтакте звезда сериала «Интерны» прокомментировал поступок заслуженного артиста РФ, не скрыв своих эмоций. По словам Охлобыстина, севший за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и устроивший смертельное ДТП Еферемов, «шагнул дорогой в ад». Рассуждая об этом, актер отметил в своей публикации, что в аварии погиб не один человек, а два.
Один из них — курьер продовольственного интернет-магазина Сергей Захаров, приехавший в столицу на заработки, а другой — сам Ефремов, которого Охлобыстин сравнил с «заблудшей овцой» и «пьяным бараном, несущимся напролом».
«Что по факту: погиб человек, нет погибло два человека — Сергей и Михаил. Невинная жертва и конченый человек. И у того и у другого есть семьи. Они не должны пострадать от ненависти разжигаемой нечистоплотными средствами массовой информации», — выразил свое мнение артист.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что поступок Ефремова, обернувшийся смертью одного человека, вызвал возмущение общества. Суд посадил актера под домашний арест. Артисту предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, повлекшем смерть человека. Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
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