Что грозит Ефремову, если он действительно нарушил домашний арест и пользовался Telegram

Член Адвокатской палаты Московской области Виолетта Волкова в интервью 5-tv.ru разъяснила, разрешено ли актеру Михаилу Ефремову, помещенному под домашний арест после «пьяного» ДТП, пользоваться интернетом, и рассказала, что может ему грозить за несоблюдение предписаний суда.

Накануне у знакомых звезды, у которых его номер телефона был записан в контактах, стали приходить уведомления о регистрации актера в Telegram. Сотрудникам ФСИН предстоит проверить эту информацию.

Как сообщила юрист, если соответствующие данные подтвердятся, Ефремову может грозить ужесточение режима домашнего ареста.

«Режим домашнего ареста предусматривает, что человек должен соблюдать все предписания, которые указал суд. Обычно указывают, что нельзя общаться с определенным кругом лиц, <…> Кроме этого, нельзя выходить в интернет, пользоваться телефоном, а также почтовой связью. Соответственно, если режим нарушается, а на человека вешается браслет и иногда с аудиозаписью, то к следственным органам может обратиться контролирующий орган, который соответствующим рапортом сообщает, что было нарушение, и далее следственный орган может выйти в суд за ужесточением режима домашнего ареста», — сообщила Виолетта Волкова.

Она пояснила, что ужесточение домашнего ареста может быть произведено только одним способом — заключением подозреваемого под стражу. Адвокат отметила, что если после проверки устройств и социальных сетей подозреваемого выявляется факт нарушения, то суд принимает жесткие меры вне зависимости от того, общался ли человек с кем-либо и заходил в интернет что-то посмотреть. Следующим этапом в таком случае будет ходатайство о заключении под стражу нарушителя.

«Все эти социальные сети предполагают, что там может происходить общение. Более того, тот же Telegram — у него специальный статус, это не совсем разрешенная сеть на территории РФ именно потому, что она не исполняет предписания контролирующих органов. Соответственно, если будет установлено, что лицо выходило в такую соцсеть, я думаю, что может быть ужесточен режим содержания», — подытожила адвокат.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Михаил Ефремов на Смоленской площади в Москве выехал на Grand Cherokee на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada, за рулем которого находился курьер продовольственного интернет-магазина. Мужчина скончался от травм в больнице. Ефремов решением суда помещен под домашний арест, свою вину он признал.