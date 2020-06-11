Жители Ленинградской области посвятили всем врачам и волонтерам, борющимся за здоровье граждан в период пандемии COVID-19 сразу несколько огромных граффити. Изображения медиков появились на стенах домов в городе Всеволожске, а также поселке Тельмана.

Главные герои рисунков представлены в спецодежде, из-под которой проглядывают супергеройские значки.

«Во Всеволожске граффитисты из молодежного центра „Альфа“ создали рисунок „Суперврачи“, где представили в образе супергероев тех, кто в этом году оказался на передовой борьбы с коронавирусом. Другое граффити они посвятили волонтерам», — отмечается в официальной группе администрации Ленобласти в социальной сети «ВКонтакте».

Как пояснили авторы памятных рисунков, за основу были взяты прототипы реальных медиков: на стенах увековечены портреты врачей из Тосненской городской больницы.

«В верхнем ряду изображены и. о. главного врача Павел Сурмиевич и его заместитель Армэн Фарсиян. В нижнем — врач-психотерапевт „ковид-госпиталя“ Анастасия Трещевская, врач-терапевт Юлия Юдина, а также медсестра „ковид-госпиталя“ Анна Куценко», — уточнили модераторы группы.

Соцсети

В комментариях пользователи поддержали инициативу молодых дарований, заявив, что такие граффити побуждают население с большим уважением относиться к столь важной профессии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врач из Ленобласти на коленях умолял граждан соблюдать меры безопасности.