Собянин: В колледжах Москвы вводятся электронные студенческие билеты

В московских колледжах введут электронные студенческие билеты. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Оформить цифровой документ можно будет бесплатно. Для этого студентам понадобится приложение «Колледж МЭШ». В нем появится QR-код, с помощью которого учащиеся смогут показать, что они действительно учатся в колледже.

«Нововведение очень удобное. Оно охватывает колледжи столичного Департамента образования и науки и делает процедуру подтверждения статуса учащихся более прозрачной и современной», — написал Собянин.

Новый формат пригодится и при получении льгот. В дальнейшем студентам не придется носить с собой бумажный билет, чтобы подтвердить право на предусмотренные для них льготы. Достаточно будет предъявить электронный документ с телефона.

При этом полностью отказываться от привычных студенческих не будут. Бумажный билет по-прежнему можно будет оформить и использовать.

Электронные документы будут создавать с помощью платформы «Московская электронная школа».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мэр Москвы представил проект школы будущего в Басманном районе столицы. Новое здание планируют построить в Рубцовом переулке в рамках Адресной инвестиционной программы.

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