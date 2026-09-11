Собянин: В колледжах Москвы вводятся электронные студенческие билеты

Новый документ также можно будет использовать при получении льгот.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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В московских колледжах введут электронные студенческие билеты. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.
Оформить цифровой документ можно будет бесплатно. Для этого студентам понадобится приложение «Колледж МЭШ». В нем появится QR-код, с помощью которого учащиеся смогут показать, что они действительно учатся в колледже.
«Нововведение очень удобное. Оно охватывает колледжи столичного Департамента образования и науки и делает процедуру подтверждения статуса учащихся более прозрачной и современной», — написал Собянин.
Новый формат пригодится и при получении льгот. В дальнейшем студентам не придется носить с собой бумажный билет, чтобы подтвердить право на предусмотренные для них льготы. Достаточно будет предъявить электронный документ с телефона.
При этом полностью отказываться от привычных студенческих не будут. Бумажный билет по-прежнему можно будет оформить и использовать.
Электронные документы будут создавать с помощью платформы «Московская электронная школа».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мэр Москвы представил проект школы будущего в Басманном районе столицы. Новое здание планируют построить в Рубцовом переулке в рамках Адресной инвестиционной программы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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