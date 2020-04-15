Врач из Ленинградской области «на коленях» просит людей соблюдать самоизоляцию
Видеообращение медика опубликовано в соцсетях.
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Врач из Ленинградской области в стихах и «на коленях» попросил жителей региона не нарушать режим самоизоляции, объявленный из-за распространения коронавируса. Видеообращение реаниматолога Морозовской больницы Никиты Запасникова появилось в социальной сети ВКонтакте.
«И я прошу вас на коленях, прошу людей всех поколений — не выходите за порог, не приближайте этот рок», — взывает на видео медик, одетый в защитный костюм.
Запасников также обещает, что врачи «не покладая рук» и «не покидая пост» будут «исправно» сражаться с COVID-19.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, что число инфицированных COVID-19 в нелегальном хостеле в Ленобласти возросло до 123.
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