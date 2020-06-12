Кошка с весьма необычным окрасом стремительно набирает популярность в соцсетях. Ее хозяйка — жительница Таиланда по имени Ева — души не чает в своем питомце, и регулярно публикует забавные снимки и видео.

За свою уникальную «внешность» двухлетнее пушистое создание может сказать спасибо своим родителям — представителям персидской и шотландской пород. Зоологи называют такое явление химеризмом, или генетическим мозаицизмом, что означает смешение генетически разнородных клеток.

Однако доводы ученых едва ли волнуют Еву, которая специально создала страницу в Instagram под названием «Мяу-мяу».

На одном из фото видно, что кошка выглядит пойманной врасплох за уничтожением своими зубами и когтями рулона туалетной бумаги.

Instagram @miaow_maew

На другом снимке она красуется на камеру в ярких бусах.

Instagram @miaow_maew

Еще на одном снимке очаровательное животное «изнемогает» от жары, примостившись между бутылками с водой.

Instagram @miaow_maew

Подписчики со всего мира на разных языках выражают в комментариях свой восторг от такой удивительной кошки.

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