«Какой молодчина!» — Звезда «Уральских пельменей» приготовил избраннице сюрприз

|
Валентин Черников
21

Сергей Исаев впервые в 2020 году показал поклонникам совместное фото с супругой.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @isaevsergey

Поклонники звезды шоу «Уральских пельменей» Сергея Исаева в этом году впервые увидели его на снимке с возлюбленной. Актер не выкладывал фото Ирины в Instagram с конца 2019-го, хотя регулярно снимается со своими детьми. Подписчики предполагают, что мать двух его сыновей сторонится публичности.

На этот раз повод оказался железный — день рождения Ирины. По этому случаю комик с маленькими наследниками Елисеем и Савелием приготовил для избранницы сюрприз. Пока мама спала, домочадцы украсили беседку во дворе их загородного дома под Екатеринбургом. На сиденье они разложили подушки с фотографиями Ирины в окружении близких — матери, сыновей и, конечно, Сергея.

Instagram @isaevsergey

О том, как отреагировала именинница на подарок, Исаев не показал — вероятно, по той же причине нежелания Ирины. Зато выложил кадр, где вся семья запечатлена вместе. Фото очень понравилось пользователям соцсети, в особенности красавица-мама на нем.

«Какой сюрприз, муж — молодец, жена — умница»;

«Какая красивая девушка! Поздравляем»;

«Замечательная семья!»

«Какой вы молодчина!»

«Так красиво, оригинально», — оценили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-участница шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова рассказала, как скучает по мужчине.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
69.12
0.50 78.52
0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:56
ТОП-4 мест для знакомства с богатым мужчиной
10:42
«Какой молодчина!» — Звезда «Уральских пельменей» приготовил избраннице сюрприз
10:29
«Детство продолжается»: Озорная Нетребко в мини-платье в горох прокатилась на аттракционе
10:21
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Анфисы Специальной
10:11
Пушков объяснил решение не приглашать Зеленского на Парад Победы
9:55
Как легко засыпать и просыпаться? ТОП советов от заслуженного врача России

Сейчас читают

«Все внимание на детали»: К чему снится свадьба?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок