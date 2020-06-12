«Какой молодчина!» — Звезда «Уральских пельменей» приготовил избраннице сюрприз
Сергей Исаев впервые в 2020 году показал поклонникам совместное фото с супругой.
Закрыть
Смотрите также:
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
«У меня денег до…»: Подробности первого допроса Ефремова после «пьяного» ДТП
Фото, видео: Instagram @isaevsergey
Поклонники звезды шоу «Уральских пельменей» Сергея Исаева в этом году впервые увидели его на снимке с возлюбленной. Актер не выкладывал фото Ирины в Instagram с конца 2019-го, хотя регулярно снимается со своими детьми. Подписчики предполагают, что мать двух его сыновей сторонится публичности.
На этот раз повод оказался железный — день рождения Ирины. По этому случаю комик с маленькими наследниками Елисеем и Савелием приготовил для избранницы сюрприз. Пока мама спала, домочадцы украсили беседку во дворе их загородного дома под Екатеринбургом. На сиденье они разложили подушки с фотографиями Ирины в окружении близких — матери, сыновей и, конечно, Сергея.
О том, как отреагировала именинница на подарок, Исаев не показал — вероятно, по той же причине нежелания Ирины. Зато выложил кадр, где вся семья запечатлена вместе. Фото очень понравилось пользователям соцсети, в особенности красавица-мама на нем.
«Какой сюрприз, муж — молодец, жена — умница»;
«Какая красивая девушка! Поздравляем»;
«Замечательная семья!»
«Какой вы молодчина!»
«Так красиво, оригинально», — оценили фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что экс-участница шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова рассказала, как скучает по мужчине.
Читайте также
64%
0.50 78.52
0.60
Нашли ошибку?