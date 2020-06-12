Поклонники звезды шоу «Уральских пельменей» Сергея Исаева в этом году впервые увидели его на снимке с возлюбленной. Актер не выкладывал фото Ирины в Instagram с конца 2019-го, хотя регулярно снимается со своими детьми. Подписчики предполагают, что мать двух его сыновей сторонится публичности.

На этот раз повод оказался железный — день рождения Ирины. По этому случаю комик с маленькими наследниками Елисеем и Савелием приготовил для избранницы сюрприз. Пока мама спала, домочадцы украсили беседку во дворе их загородного дома под Екатеринбургом. На сиденье они разложили подушки с фотографиями Ирины в окружении близких — матери, сыновей и, конечно, Сергея.

Instagram @isaevsergey

О том, как отреагировала именинница на подарок, Исаев не показал — вероятно, по той же причине нежелания Ирины. Зато выложил кадр, где вся семья запечатлена вместе. Фото очень понравилось пользователям соцсети, в особенности красавица-мама на нем.

«Какой сюрприз, муж — молодец, жена — умница»;

«Какая красивая девушка! Поздравляем»;

«Замечательная семья!»

«Какой вы молодчина!»

«Так красиво, оригинально», — оценили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-участница шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова рассказала, как скучает по мужчине.