Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Анфисы Специальной
Диагноз девочки — крупноклеточная лимфома. Сейчас Анфиса уже не может ходить. Помочь ей может только лечение специальным инновационным препаратом.
Фото: 5-tv.ru
Сегодня подводим итоги акции «День добрый дел». Накануне героиней нашего сюжета стала девочка Анфиса. У нее — крупноклеточная лимфома. Все возможные методы борьбы с онкологией не дали результата — болезнь с каждым разом возвращается, сейчас Анфиса уже не может ходить.
Помочь может только лечение специальным инновационным препаратом.
Но на помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Подари жизнь» 6 544 404 рублей.
Спасибо вам.
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