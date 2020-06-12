Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Анфисы Специальной

Сегодня подводим итоги акции «День добрый дел». Накануне героиней нашего сюжета стала девочка Анфиса. У нее — крупноклеточная лимфома. Все возможные методы борьбы с онкологией не дали результата — болезнь с каждым разом возвращается, сейчас Анфиса уже не может ходить.

Помочь может только лечение специальным инновационным препаратом.

Но на помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Подари жизнь» 6 544 404 рублей.

Спасибо вам.