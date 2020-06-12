Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Анфисы Специальной

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Нюра Незванова
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Диагноз девочки — крупноклеточная лимфома. Сейчас Анфиса уже не может ходить. Помочь ей может только лечение специальным инновационным препаратом.

Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Анфисы Специальной

Фото: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня подводим итоги акции «День добрый дел». Накануне героиней нашего сюжета стала девочка Анфиса. У нее — крупноклеточная лимфома. Все возможные методы борьбы с онкологией не дали результата — болезнь с каждым разом возвращается, сейчас Анфиса уже не может ходить.

Помочь может только лечение специальным инновационным препаратом.

Но на помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Подари жизнь» 6 544 404 рублей.

Спасибо вам.

Тема:
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