На МКС разделили воздух для россиян и американцев

На Международной космической станции (МКС) временно разделили воздух, которым дышат российские и американские космонавты, об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на НАСА.

«Воздухообмен между российским и американским сегментами был прекращен для поиска источника бензола на МКС. Американские и российские члены экипажа выполнили шаги по перенаправлению воздуха в своих сегментах», — заявили в агентстве.

К данной мере пришлось прибегнуть, чтобы определить источник токсичного бензола, содержание которого на орбитальной станции повышено с мая. Однако, так как концентрация бензола не превышает критических значений и не является угрожающей для здоровья экипажа, поиски утечки производится в рабочем порядке.

В настоящий момент на МКС находятся двое российских космонавтов: Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. США представляют Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что космонавты Вагнер и Иванишин с борта МКС поздравили соотечественников с Днем России.