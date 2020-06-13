На МКС разделили воздух для россиян и американцев

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Марина Неруцких
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Воздухообмен между сегментами прекращен из-за превышения содержания бензола на станции, фиксируемого с мая.

На МКС разделили воздух для россиян и американцев

Фото: www.globallookpress.com / Roscosmos

На Международной космической станции (МКС) временно разделили воздух, которым дышат российские и американские космонавты, об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на НАСА.

«Воздухообмен между российским и американским сегментами был прекращен для поиска источника бензола на МКС. Американские и российские члены экипажа выполнили шаги по перенаправлению воздуха в своих сегментах», — заявили в агентстве.

К данной мере пришлось прибегнуть, чтобы определить источник токсичного бензола, содержание которого на орбитальной станции повышено с мая. Однако, так как концентрация бензола не превышает критических значений и не является угрожающей для здоровья экипажа, поиски утечки производится в рабочем порядке.

В настоящий момент на МКС находятся двое российских космонавтов: Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. США представляют Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что космонавты Вагнер и Иванишин с борта МКС поздравили соотечественников с Днем России.

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