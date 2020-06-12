Космонавты Вагнер и Иванишин с борта МКС поздравили соотечественников с Днем России

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с борта Международной космической станции поздравили соотечественников с Днем России. Видеопоздравление опубликовано на официальном сайте госкорпорации Роскосмос.

Свое обращение к гражданам страны Иванишин начал с оценки значимости праздника, который, по его словам, объединяет народ, гордящийся историческим прошлым своей родины.

«Этот праздник символизирует мощь и величие российского государства, объединяя всех, кто гордится героическим прошлым нашей родины, с уверенностью смотрит в ее будущее, увлеченно и ответственно строит настоящее», — подчеркнул космонавт.

Вагнер добавил, что в сердце каждого россиянина любовь к Родине занимает особое место.

«Для каждого из нас Россия — это наша родина, дорогие сердцу места, домашний очаг, близкие люди. Именно эти ценности впредь и будут объединять нас, мотивировать к совершению дел и поступков на благо любимой страны», — отметил он.

Космонавт пожелал всем соотечественникам терпения, успеха, любви, счастья, достижения поставленных целей, благополучия и согласия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Google отметил День России «танцующим» дудлом.