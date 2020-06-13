«Не пошло»: похудевшая на шесть килограммов жена внука Пугачевой решилась на откровенную фотосессию
Модель Алена Краснова выложила в сеть фото, сделанные в деревне Бережки в Подмосковье.
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Фото, видео: Instagram @alenaakrasnova, @nastyaafed
Супруга внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова модель Алена Краснова устроила откровенную фотосессию на даче в деревне Бережки Истринского района Подмосковья. Здесь девушка вместе с мужем провела несколько месяцев, находясь в режиме санитарной изоляции, сообщает сайт Teleprogramma.pro. Снимки, сделанные на фоне зарослей с белыми цветами, 23-летняя девушка опубликовала на своей странице в Instagram.
Алена Краснова отметила, что подобные фото для нее абсолютно несвойственны. Но, ради искусства она готова на многое. Тем более что во время санитарных ограничений из-за коронавируса ей удалось избавиться от шести лишних килограммов.
«Мне несвойственно выставлять такие фотографии, но на что не пойдешь ради искусства, тем более, когда на весах минус шесть килограммов за время карантина», — написала модель в своем посте.
Подписчики жены внука Аллы Пугачевой пришли от увиденного в неописуемый восторг. Пользователи отметили, что в откровенных снимках Алены Красновой нет ни грамма пошлости.
«Очень красивая, восхищаюсь»
«Все фотографии великолепные, просто — огонь!»
«Ну, красиво же! Главное, не пошло!»
«Очень крутые фотографии!»
«Шикарная девочка», — пишут юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что собака Джуна вслед за женой внука Пугачевой занялась спортом.
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