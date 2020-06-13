«Как-то жутковато»: Лиза Арзамасова в образе феи прогулялась по Праге

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Алиса Старжевская
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Актриса удивила поклонников необычным нарядом.

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Фото, видео: Instagram @liza_arzamasova

Актриса Лиза Арзамасова задала непростую загадку своим фолловерам в Instagram, опубликовав фото из путешествия в Чехию.

На снимке звезда «Папиных дочек» позирует в мантии и конусообразной шляпе, напоминающих костюм волшебницы, рядом с загадочной скульптурой, которую пользователи окрестили «дементором».

«Однажды ночью в Праге», — подписала фото актриса.

Подписчики тут же принялись гадать, на кого похожа 25-летняя звезда в столь необычном образе. Одни назвали Арзамасову «феей» и «доброй волшебницей», а другие «очаровательной ведьмочкой». Кроме того, пользователей сильно заинтересовал вопрос, кого изображает данная скульптура. К счастью, среди фанатов Лизы оказались жители Праги, которые и разъяснили этот вопрос.

«Вы красавица! У нас в Праге очень много интересных скульптур. Знали, что этот посвящен Моцарту, точнее его опере «Дон Жуан». Мы называем его «назгул“»

«Этот тип — статуя Командора из „Дон Жуана“», — пояснили пользователи.

Instagram @liza_arzamasova

Некоторые юзеры поделились своими эмоциями по поводу интересного наряда актрисы.

«Лиза, как-то жутковато»

«Зачем вы надели распределяющую шляпу?»

«Волшебно», — прокомментировали они.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лиза Арзамасова призналась поклонникам в близорукости.

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