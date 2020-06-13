Чтобы получить выплаты и пособия россиянам больше не нужно собирать справки

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Светлана Александрова
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Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, Александр Казаков; www.globallookpress.com / Russian Government, Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool,

Для получения социальной поддержки гражданам России больше не нужно собирать справки. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Все сведения, необходимые для назначения выплат и пособий, в том числе и семьям с детьми от трех до семи лет, государственные органы будут получать сами — в ходе межведомственного взаимодействия.

Как подчеркивается на официальном сайте кабинета министров, задачу сделать получение социальной помощи россиянами простым и доступным ранее поставил перед правительством президент Владимир Путин.

Отмечается также, что практика показала отсутствие у региональных властей доступа к некоторым необходимым сведениям о гражданах для назначения им пособий на местном уровне. Настоящим распоряжением расширен перечень информации, которой они теперь смогут воспользоваться, чтобы достоверно оценить, кто нуждается в социальной поддержке. Речь в частности идет о данных Пенсионного фонда, ФНС, Фонда социального страхования и Росреестра.

На этой неделе, как сообщал 5-tv.ru, правительство России утвердило очередной пакет мер по поддержке граждан в условиях пандемии коронавируса. В частности, увеличен минимальный размер пособия по безработице, и на три месяца продлена возможность получать его тем, у кого период выплаты закончился после 1 марта. Кроме того, потерявшие работу после 1 марта индивидуальные предприниматели получат пособие по максимальной ставке.

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Чтобы получить выплаты и пособия россиянам больше не нужно собирать справки

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