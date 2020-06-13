Чтобы получить выплаты и пособия россиянам больше не нужно собирать справки

Для получения социальной поддержки гражданам России больше не нужно собирать справки. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Все сведения, необходимые для назначения выплат и пособий, в том числе и семьям с детьми от трех до семи лет, государственные органы будут получать сами — в ходе межведомственного взаимодействия.

Как подчеркивается на официальном сайте кабинета министров, задачу сделать получение социальной помощи россиянами простым и доступным ранее поставил перед правительством президент Владимир Путин.

Отмечается также, что практика показала отсутствие у региональных властей доступа к некоторым необходимым сведениям о гражданах для назначения им пособий на местном уровне. Настоящим распоряжением расширен перечень информации, которой они теперь смогут воспользоваться, чтобы достоверно оценить, кто нуждается в социальной поддержке. Речь в частности идет о данных Пенсионного фонда, ФНС, Фонда социального страхования и Росреестра.

На этой неделе, как сообщал 5-tv.ru, правительство России утвердило очередной пакет мер по поддержке граждан в условиях пандемии коронавируса. В частности, увеличен минимальный размер пособия по безработице, и на три месяца продлена возможность получать его тем, у кого период выплаты закончился после 1 марта. Кроме того, потерявшие работу после 1 марта индивидуальные предприниматели получат пособие по максимальной ставке.