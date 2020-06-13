«Дома уже нет и не будет»: Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП

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Алиса Старжевская
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Анна-Мария принесла свои соболезнования родственникам Сергея Захарова.

«Дома уже нет и не будет»: Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП

Фото: Instagram @amefremova

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария обратилась к семье погибшего водителя Сергея Захарова, который скончался в пьяном ДТП с участием ее отца. Девушка дала интервью изданию Wonderzine, выдержки из которого опубликовала в сторис на своей странице в Instagram.

Прежде всего, Анна-Мария выразила свои соболезнования родственникам погибшего, принеся «искренние извинения».

«Мне очень тяжело найти корректные слова, потому что нет таких фраз, которые могли бы помочь вам вернуть близкого человека. Но я надеюсь, что жизнь и время помогут вам пережить эту потерю», — сказала Анна-Мария.

Кроме того, она добавила, что хотя и не верит в Бога, поставила свечку в храме, потому что погибший был православным человеком, и отметила, что не вправе просить прощения у родных Захарова для своего отца.

«Это ваше личное дело. Но я выражаю вам сопереживание и сочувствие. Вы не одни», — заявила девушка.

Instagram @amefremova

Анна-Мария отметила, что ее отец «чувствует себя не очень хорошо» и поделилась, что ей кажется, что все это происходит не с ней.

«Хочется вернуться домой, где мой отец никого не убивал, где я спокойно веду блог и учусь. Но дома уже нет. И не будет», — сказала она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Ефремов принес публичные извинения семье погибшего в ДТП водителя, записав видеообращение. Ефремов раскаялся в содеянном, заявив, что готов оказать помощь родственникам погибшего Сергея Захарова и добавил что это «не попытка откупиться, а попытка искупить». Он также сообщил, что «не понимает, как жить дальше» после случившегося.

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