«Я не понимаю, как дальше жить»: Ефремов записал обращение с извинениями перед семьей погибшего Сергея Захарова

Ефремов не будет просить о помощи для смягчения наказания за устроенное ДТП. Об этом актер заявил в записанном обращении с извинениями перед семьей погибшего Сергея Захарова. Ролик появился на YouTube 12 июня.

«Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. <…>Я, конечно, помогу им всеми средствами если примут и если поймут, может быть потом, что это не попытка откупиться. А попытка искупить», — говорит Ефремов, глядя в камеру.

Актер признает, что непростительно садиться «по-пьянке» за руль.

«Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда горе такое в его семье. Я не понимаю, как дальше жить», — сокрушается Михаил Ефремов.

В видеообращении артист также пообещал, что не будет подключать свои связи, чтобы «отмазаться» от наказания. По его словам невозможно отмазаться, когда «все все видели».

«Это не кино. Назад уже не перемотаешь. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите меня, пожалуйста», — резюмировал заслуженный артист РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рассказал адвокат Александр Добровинский об отношении родных погибшего к «извинениям» Ефремова, подразумевая под этим какую-либо помощь со стороны артиста, устроившего смертельное ДТП.