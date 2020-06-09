«Зазвучало в животике»: Тодоренко возбудила аппетит пользователей углеводным завтраком

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Алиса Старжевская
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Ведущая «Орла и решки» любит много поесть с утра.

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Фото, видео: Instagram @reginatodorenko

Регина Тодоренко поделилась новой фотографией в Instagram и пожелала подписчикам доброго утра. На фото она запечатлена сидящей за столом перед завтраком.

Известно, что ведущая — приверженка здорового питания. На столе Тодоренко фрукты, ягоды, круассаны, финики, семечки и другая полезная еда.

Instagram @reginatodorenko

В комментариях поклонники желали Регине доброго утра и делились своими впечатлениями:

«Какая вкуснятинка! Когда жила в Израиле, то наши завтраки были очень похожи»;

«Шоб я так жил»;

«С таким классным набором на завтрак, утро, действительно, должно стать хорошим началом отличного дня»;

«Какие вкусности на столе. Обожаю круассаны на завтрак»;

«Заурчало-зазвучало в животике! Пойду тоже перекушу».

Хотя один из комментаторов обратил внимание, что в рационе слишком много углеводов:

«С добрым утром! Ого, сколько углеводов на завтрак. Не очень хорошо для тех, кто хочет избавиться от постоянных перекусов».

До этого телеведущая показала в Instagram, как поет песню Happy Birthday своему сыну Мише, которому исполнилось полтора года. Сделала она это вместе с отцом ребенка — Владом Топаловым.

Недавно Тодоренко стала участницей скандала, когда заявила, что женщины сами виноваты в том, что провоцируют своих мужчин прибегать к насилию. В ответ на это коллеги по цеху обрушились с критикой на ведущую, а журнал Glamour лишил Тодоренко премии «Женщина года».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Регина Тодоренко расчувствовалась из-за разлуки с родителями.

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