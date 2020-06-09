«Зазвучало в животике»: Тодоренко возбудила аппетит пользователей углеводным завтраком
Ведущая «Орла и решки» любит много поесть с утра.
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Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
Фото, видео: Instagram @reginatodorenko
Регина Тодоренко поделилась новой фотографией в Instagram и пожелала подписчикам доброго утра. На фото она запечатлена сидящей за столом перед завтраком.
Известно, что ведущая — приверженка здорового питания. На столе Тодоренко фрукты, ягоды, круассаны, финики, семечки и другая полезная еда.
В комментариях поклонники желали Регине доброго утра и делились своими впечатлениями:
«Какая вкуснятинка! Когда жила в Израиле, то наши завтраки были очень похожи»;
«Шоб я так жил»;
«С таким классным набором на завтрак, утро, действительно, должно стать хорошим началом отличного дня»;
«Какие вкусности на столе. Обожаю круассаны на завтрак»;
«Заурчало-зазвучало в животике! Пойду тоже перекушу».
Хотя один из комментаторов обратил внимание, что в рационе слишком много углеводов:
«С добрым утром! Ого, сколько углеводов на завтрак. Не очень хорошо для тех, кто хочет избавиться от постоянных перекусов».
До этого телеведущая показала в Instagram, как поет песню Happy Birthday своему сыну Мише, которому исполнилось полтора года. Сделала она это вместе с отцом ребенка — Владом Топаловым.
Недавно Тодоренко стала участницей скандала, когда заявила, что женщины сами виноваты в том, что провоцируют своих мужчин прибегать к насилию. В ответ на это коллеги по цеху обрушились с критикой на ведущую, а журнал Glamour лишил Тодоренко премии «Женщина года».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Регина Тодоренко расчувствовалась из-за разлуки с родителями.
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