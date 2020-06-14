Автомобилистов ждут важные нововведения с 1 июля — ГИБДД

|
Виктория Андреева
86

Теперь эксплуатировать тюнингованные и праворульные автомобили станет еще сложнее.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maik Boenisch, Felix Kästle, Marijan Murat, Carsten Rehder, Marcel Kusch

Ряд нововведений для автомобилистов вступит в законную силу в России с 1 июля 2020 года, сообщает «АиФ». В частности, речь идет о нескольких поправках в технический регламент Таможенного союза, а также об изменении порядка постановки на учет тюнингованных автомобилей.

Отмечается, что с 1 июля на территорию РФ запрещено ввозить пассажирские автобусы и тягачи, в которых водительское место, органы управления и приборная панель расположены с правой стороны. В том числе, вводится запрет на поставки строительной спецтехники, экскаваторов, самосвалов, грузовиков с манипуляторами, техники категорий М2 и М3.

Также будут предусмотрены особые условия для импорта праворульных легковых автомобилей: нестандартные ТС подлежат обязательной индивидуальной сертификации, а также получению свидетельства о безопасности конструкции (СБКТС) в соответствии с ГОСТом 33670-2015.

Получить соответствующие документы можно лишь в аккредитованных испытательных лабораториях. Примерная стоимость процедуры постановки на учет составит 15 тысяч рублей без учета доставки автомобиля на полигон и дополнительных услуг. В частности, технических корректировок.

Уточняется, что обязательным экспертным испытаниям в лаборатории подлежат и тюнингованные ТС. Для того, чтобы получить разрешение на эксплуатацию таких автомобилей, необходимо обратиться в ГИБДД для назначения даты проведения расширенного технического осмотра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ГИБДД разработала уникальный способ проверять автомобилистов на трезвость за несколько секунд.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
69.12
0.50 78.52
0.60
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня

Последние новости

0:59
«Страсти маловато!» — Наталья Бочкарева устроила «сексуальный» тест-драйв
0:46
Граждан России избавили от банковского роуминга
0:23
«Я долго думала»: Варнава шокировала публику кардинальной сменой образа
0:05
Автомобилистов ждут важные нововведения с 1 июля — ГИБДД
23:45
«А где же ребенок?!» — Шаляпина подняли на смех за нежное стихотворение для бывшей возлюбленной
23:26
Видео с места смертельной аварии с «перевертышем» в Нижегородской области

Сейчас читают

Жена Константина Ивлева не собирается менять фамилию после развода
«Больно за его судьбу»: Ширвиндт об обращении Ефремова к родным жертвы ДТП
Почему Лепс «отрезал» на фото с друзьями Пригожина и Валерию

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок