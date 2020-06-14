Автомобилистов ждут важные нововведения с 1 июля — ГИБДД
Теперь эксплуатировать тюнингованные и праворульные автомобили станет еще сложнее.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Maik Boenisch, Felix Kästle, Marijan Murat, Carsten Rehder, Marcel Kusch
Ряд нововведений для автомобилистов вступит в законную силу в России с 1 июля 2020 года, сообщает «АиФ». В частности, речь идет о нескольких поправках в технический регламент Таможенного союза, а также об изменении порядка постановки на учет тюнингованных автомобилей.
Отмечается, что с 1 июля на территорию РФ запрещено ввозить пассажирские автобусы и тягачи, в которых водительское место, органы управления и приборная панель расположены с правой стороны. В том числе, вводится запрет на поставки строительной спецтехники, экскаваторов, самосвалов, грузовиков с манипуляторами, техники категорий М2 и М3.
Также будут предусмотрены особые условия для импорта праворульных легковых автомобилей: нестандартные ТС подлежат обязательной индивидуальной сертификации, а также получению свидетельства о безопасности конструкции (СБКТС) в соответствии с ГОСТом 33670-2015.
Получить соответствующие документы можно лишь в аккредитованных испытательных лабораториях. Примерная стоимость процедуры постановки на учет составит 15 тысяч рублей без учета доставки автомобиля на полигон и дополнительных услуг. В частности, технических корректировок.
Уточняется, что обязательным экспертным испытаниям в лаборатории подлежат и тюнингованные ТС. Для того, чтобы получить разрешение на эксплуатацию таких автомобилей, необходимо обратиться в ГИБДД для назначения даты проведения расширенного технического осмотра.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ГИБДД разработала уникальный способ проверять автомобилистов на трезвость за несколько секунд.
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