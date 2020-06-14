Как заслуженный артист России стал убийцей?

Эфирная новость 58

Михаил Ефремов, 8 июня устроивший пьяное ДТП в центре Москвы, с начала года получил десять штрафов за превышение года.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Самое громкое событие недели — это ДТП в центре Москвы. Известный артист Михаил Ефремов в абсолютно невменяемом состоянии, как потом выяснит экспертиза в крови помимо алкоголя, были еще наркотики, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном. За рулем грузовичка был Сергей Захаров. Через несколько часов он умер в больнице. Шансов выжить было немного. Внедорожник превратил кабину «Лады» в груду металла. А артист пытался ходить вокруг нее, повторяя две фразы. Спрашивал — «Никто не умер»? И говорил, что у него денег очень много и он всех вылечит.

В тот момент Ефремов был уверен, что сейчас он уедет, проспится и утром жизнь его пойдет привычным чередом — похмелье, походы в бар, изредка выступления. Но его арестовали.

Ефремов говорит, что готов понести заслуженное наказание. Но мне кажется, что нет. Где-то в глубине души он видимо уверен, что ему зачтут все его заслуги, оштрафуют, ну и как-нибудь условно, осудят. В конце концов он действительно хороший актер и очень убедительно раскаивается. Но гораздо сильнее веришь горю людей, которые по вине пьяного актера потеряли близкого человека — родным и близким Сергея Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Любовь Успенская намерена собрать деньги для семьи погибшего в ДТП с Ефремовым.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
14 июн
Клика зарвавшихся. Кого на самом деле поддерживают те, кто жалеет Ефремова?
13 июн
Виторган оценил обращение Ефремова к родне жертвы ДТП
13 июн
«На контакт не идут»: родственники погибшего Сергея Захарова отказываются от помощи Ефремова
13 июн
Успенская намерена собрать деньги для семьи погибшего в ДТП с Ефремовым
13 июн
«Буду стоять за него»: Успенская хочет создать петицию в поддержку Ефремова
13 июн
«Больно за его судьбу»: Ширвиндт об обращении Ефремова к родным жертвы ДТП
13 июн
«Ни стыда, ни раскаяния»: психолог об обращении Ефремова к родным погибшего в ДТП
13 июн
Михаила Ефремова после ДТП посещал частный врач-нарколог
13 июн
Создал новые проблемы: Почему после записи обращения Ефремов рискует попасть под стражу? — объясняет Жорин
13 июн
«Может быть, будет гражданский иск»: Семья погибшего в ДТП не приняла извинения Ефремова

Читайте также

+14° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
69.12
0.50 78.52
0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:40
Клика зарвавшихся. Кого на самом деле поддерживают те, кто жалеет Ефремова?
8:27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
8:20
Пульмонолог назвал сроки восстановления легких после коронавируса
8:12
Устин-брусничные губы: что можно и категорически нельзя делать 14 июня
8:03
Как побороть страх заразиться коронавирусом — советы психолога
7:58
«Это и есть счастье!» — Марина Кравец поделилась трогательным фото у роддома

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
Ошеломительный успех или крах карьеры: к чему снятся дети?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок