Как заслуженный артист России стал убийцей?
Михаил Ефремов, 8 июня устроивший пьяное ДТП в центре Москвы, с начала года получил десять штрафов за превышение года.
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Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; 5-tv.ru
Самое громкое событие недели — это ДТП в центре Москвы. Известный артист Михаил Ефремов в абсолютно невменяемом состоянии, как потом выяснит экспертиза в крови помимо алкоголя, были еще наркотики, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном. За рулем грузовичка был Сергей Захаров. Через несколько часов он умер в больнице. Шансов выжить было немного. Внедорожник превратил кабину «Лады» в груду металла. А артист пытался ходить вокруг нее, повторяя две фразы. Спрашивал — «Никто не умер»? И говорил, что у него денег очень много и он всех вылечит.
В тот момент Ефремов был уверен, что сейчас он уедет, проспится и утром жизнь его пойдет привычным чередом — похмелье, походы в бар, изредка выступления. Но его арестовали.
Ефремов говорит, что готов понести заслуженное наказание. Но мне кажется, что нет. Где-то в глубине души он видимо уверен, что ему зачтут все его заслуги, оштрафуют, ну и как-нибудь условно, осудят. В конце концов он действительно хороший актер и очень убедительно раскаивается. Но гораздо сильнее веришь горю людей, которые по вине пьяного актера потеряли близкого человека — родным и близким Сергея Захарова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Любовь Успенская намерена собрать деньги для семьи погибшего в ДТП с Ефремовым.
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