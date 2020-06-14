Актриса театра и кино Лиза Арзамасова порадовала поклонников очередным снимком, как она выражается, «из сундука». На своей странице в Instagram она выложила фотографию, на которой позирует на белоснежном скутере в коротеньких шортах и белой майке с повязанной на поясе цветастой рубахой. Дополняют летний образ соломенная шляпа и «стрекозиные» очки.

«Сундук» не иссякает», — подписала снимок звезда «Папиных дочек».

Instagram @liza_arzamasova

Подписчики в комментариях не устают восхищаться 25-летней красавицей.

«Очень радует, мой друг, что у вас такой „Сундук“», — отреагировал на пост стихами один из пользователей.

«На белом коне!»

«Мустанг у тебя на балансе?»

«Говорят, в Индии нет правил дорожного движения! Рядом с Лизой их тоже нет…»

«Извиняюсь, конечно, но я бы сзади пристроился. На пару остановок».

«Лиза, вы на всех фото разная! Вы просто красавица!»

«Вы просто кладезь позитива!» — пишут фанаты.

«Как же мы красивы, когда молоды!» — подытожил один из них.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Лиза Арзамасова озадачила подписчиков снимком из Праги, на котором стоит в костюме волшебницы рядом со статуей «дементора».