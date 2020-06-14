«Кладезь позитива!» — Арзамосова в коротких шортиках позирует на скутере

|
Светлана Александрова
148

Звезда папиных дочек продолжает радовать поклонников фотографиями «из сундука».

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @liza_arzamasova

Актриса театра и кино Лиза Арзамасова порадовала поклонников очередным снимком, как она выражается, «из сундука». На своей странице в Instagram она выложила фотографию, на которой позирует на белоснежном скутере в коротеньких шортах и белой майке с повязанной на поясе цветастой рубахой. Дополняют летний образ соломенная шляпа и «стрекозиные» очки.

«Сундук» не иссякает», — подписала снимок звезда «Папиных дочек».

Instagram @liza_arzamasova

Подписчики в комментариях не устают восхищаться 25-летней красавицей.

«Очень радует, мой друг, что у вас такой „Сундук“», — отреагировал на пост стихами один из пользователей.

«На белом коне!»

«Мустанг у тебя на балансе?»

«Говорят, в Индии нет правил дорожного движения! Рядом с Лизой их тоже нет…»

«Извиняюсь, конечно, но я бы сзади пристроился. На пару остановок».

«Лиза, вы на всех фото разная! Вы просто красавица!»

«Вы просто кладезь позитива!» — пишут фанаты.

«Как же мы красивы, когда молоды!» — подытожил один из них.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Лиза Арзамасова озадачила подписчиков снимком из Праги, на котором стоит в костюме волшебницы рядом со статуей «дементора».

Читайте также

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
69.12
0.50 78.52
0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:39
Девушка хоккеиста подверглась травле после слов о пьяном Ефремове в баре
11:29
В России за 7 дней выявили меньше случаев COVID-19, чем на прошлой неделе
11:15
Видео с места крушения катера на Камчатке, экипаж пропал без вести
11:02
Какой зарплатный стандарт предложил установить Жириновский
10:43
Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил
10:33
«Ноги на ушах»: Максим Виторган похвастался великолепной растяжкой возлюбленной

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня
Почему Лепс «отрезал» на фото с друзьями Пригожина и Валерию

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок