«Кладезь позитива!» — Арзамосова в коротких шортиках позирует на скутере
Звезда папиных дочек продолжает радовать поклонников фотографиями «из сундука».
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Фото, видео: Instagram @liza_arzamasova
Актриса театра и кино Лиза Арзамасова порадовала поклонников очередным снимком, как она выражается, «из сундука». На своей странице в Instagram она выложила фотографию, на которой позирует на белоснежном скутере в коротеньких шортах и белой майке с повязанной на поясе цветастой рубахой. Дополняют летний образ соломенная шляпа и «стрекозиные» очки.
«Сундук» не иссякает», — подписала снимок звезда «Папиных дочек».
Подписчики в комментариях не устают восхищаться 25-летней красавицей.
«Очень радует, мой друг, что у вас такой „Сундук“», — отреагировал на пост стихами один из пользователей.
«На белом коне!»
«Мустанг у тебя на балансе?»
«Говорят, в Индии нет правил дорожного движения! Рядом с Лизой их тоже нет…»
«Извиняюсь, конечно, но я бы сзади пристроился. На пару остановок».
«Лиза, вы на всех фото разная! Вы просто красавица!»
«Вы просто кладезь позитива!» — пишут фанаты.
«Как же мы красивы, когда молоды!» — подытожил один из них.
Ранее, как писал 5-tv.ru, Лиза Арзамасова озадачила подписчиков снимком из Праги, на котором стоит в костюме волшебницы рядом со статуей «дементора».
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