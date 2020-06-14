Жительница Петербурга дала дочке купленную воду, но это оказался санитайзер

Жительница Петербурга дала маленькой дочке купленную в магазине воду, но в бутылке оказался очиститель для рук. Софья Быченкова поделилась произошедшим на своей странице во ВКонтакте.

По словам женщины, она налила в кружку ребенку питье, как вдруг тот заявил, что вода — горячая, и начал плакать. Она сделала глоток сама, и почувствовала что «рот обжигает спиртом и чем-то душистым».

Пока мать, пытаясь не допустить отравления дочери, дала ей активированный уголь, отец семейства поспешил в магазин с этой самой бутылкой, на которой написано «вода для детей». Там выяснилось, что сотрудники супермаркета для своих нужд перелили в такую тару санитайзеры. Перед мужчиной извинились и заявили, что перепутали товар, но сколько еще таких опасных бутылок было куплено, остается неизвестным, ведь только у этой семьи после покупки их обнаружилось две.

ВКонтакте @id185443795

«А у меня до сих пор паника, а вдруг такая „горячая водичка“ еще у какого-то малыша дома… И мы не можем никого предупредить», — написала она, призвав родителей быть осторожными.

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