Сбитая машиной скорой помощи москвичка скончалась в больнице

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Алиса Маркова
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Женщина, дождавшись разрешающего сигнала светофора, стала перебегать дорогу, в этот момент ее сбила неотложка.

Сбитая машиной скорой помощи москвичка скончалась в больнице

Фото: URA.RU/TASS / Анна Майорова

Сбитая машиной скорой помощи женщина скончалась в московской больнице. Авария произошла на Носовихинском шоссе. Как стало известно 5-tv.ru, девушка, дождавшись разрешающего сигнала светофора, стала перебегать дорогу, в этот момент ее сбила неотложка.

По словам очевидцев, пострадавшая отлетела на 30 метров, а машина скорой помощи вылетела на встречную полосу и врезалась в проезжающую иномарку. Пострадавшая была госпитализирована в критическом состоянии, однако спасти ее не удалось.

По факту аварии проводится проверка, рассказали в ГУ МВД по Москве. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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