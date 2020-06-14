Сбитая машиной скорой помощи москвичка скончалась в больнице

Сбитая машиной скорой помощи женщина скончалась в московской больнице. Авария произошла на Носовихинском шоссе. Как стало известно 5-tv.ru, девушка, дождавшись разрешающего сигнала светофора, стала перебегать дорогу, в этот момент ее сбила неотложка.

По словам очевидцев, пострадавшая отлетела на 30 метров, а машина скорой помощи вылетела на встречную полосу и врезалась в проезжающую иномарку. Пострадавшая была госпитализирована в критическом состоянии, однако спасти ее не удалось.

По факту аварии проводится проверка, рассказали в ГУ МВД по Москве. Выясняются обстоятельства произошедшего.