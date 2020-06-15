Ferrari влетела в столб возле Москва-Сити
Водитель элитного авто чудом не погиб.
Фото: ТАСС / Сергей Савостьянов
Ferrari влетела в столб возле Москва-Сити. ДТП произошло около полуночи 14 июня. По данным 5-tv.ru, водитель элитного авто чудом не погиб. Очевидцы сообщают, что мужчина, находившийся за рулем автомобиля, дрифтил и не справился с управлением. Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сбитая машиной скорой помощи москвичка скончалась в больнице.
Читайте также
+18° 767 мм рт. ст.
52%
52%
69.12
0.50 78.52
0.60
0.50 78.52
0.60
Нашли ошибку?