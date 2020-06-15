Водитель элитного авто чудом не погиб.

Ferrari влетела в столб возле Москва-Сити

Фото: ТАСС / Сергей Савостьянов

Ferrari влетела в столб возле Москва-Сити. ДТП произошло около полуночи 14 июня. По данным 5-tv.ru, водитель элитного авто чудом не погиб. Очевидцы сообщают, что мужчина, находившийся за рулем автомобиля, дрифтил и не справился с управлением. Обстоятельства аварии выясняются.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сбитая машиной скорой помощи москвичка скончалась в больнице.

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