Выпуск и обслуживание банковских карт могут стать платными

Выпуск и обслуживание банковских карт в России могут стать платными. Об этом пишут «Известия». Кроме того, по данным издания, платными могут стать использование платежных приложений, доступ к колл-центру. Также могут сократить или убрать программы лояльности.

Отмечается, что это может произойти, если в стране сохранятся административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт. Соответствующее заявление имеется в письме Ассоциации банков РФ, направленном в правительство.

«В России действует отличная от европейской бизнес-модель на рынке безналичных платежей: большинство услуг для клиентов бесплатны, они субсидируются из доходов от эквайринга. Из-за этой модели в России на каждого человека приходится минимум две карты», — рассказал вице-президент АБР Алексей Войлуков.

К слову, в марте 2020-го Центробанк ограничил комиссии на время пандемии коронавируса до 1% для онлайн-покупок. В июне такие же ограничения были введены для оплаты медицинских услуг. Ограничения будут действовать до 30 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что банки начали повышать лимиты операций без кода до пяти тысяч рублей. Пока на этот шаг решились только четыре кредитные организации.