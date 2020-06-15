Названы регионы России с наивысшим уровнем благосостояния семей

Ямало-Ненецкий автономный округ в девятый раз подряд оказался регионом, в котором в семье с одним или двумя детьми после вычета минимальных расходов остается больше всего денег. К такому выводу пришли эксперты РИА Новости при составлении рейтинга субъектов РФ на основании данных Росстата за 2019 год.

Так, в ЯНАО, по данным агентства, максимально возможный остаток составляет 88,5 тысячи рублей. Второе место в списке заняла Сахалинская область — 72,7 тысячи рублей, а третье отвели Москве — 65,8 тысячи рублей. В первой пятерке также оказались Петербург — 57,3 тысячи рублей, и Ханты-Мансийский АО — Югра — 56,8 тысячи рублей.

Еще в шести субъектах РФ максимальный свободный остаток денежных средств семьи со средним в регионе заработком родителей превышает общероссийский уровень — 37,5 тысячи рублей. К таковым относятся: Магаданская область, Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), Московская область и Тюменская область.

В конце списка расположились: Кабардино-Балкарская Республика (минус 1,02 тысячи рублей), Чеченская Республика (4,2 тысячи рублей), Ивановская область (5,1 тысячи рублей), Псковская область (5,7 тысячи рублей) и Карачаево-Черкесская Республика (6,4 тысячи рублей).

Эксперты заключают, что пропасть между богатыми и бедными регионами велика, и значимых предпосылок для ее уменьшения не наблюдается. Предыдущие годы многие макроэкономические показатели показывали положительную динамику, но благосостояние российских семей от этого не менялось. Кризис текущего года также не улучшит их положение.

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