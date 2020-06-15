В Японии обсуждают заявление Владимира Путина о Курильских островах. Японская газета Yomiuri Shimbun сообщила, что, поздравляя граждан с Днем России, российский президент назвал острова, которые японцы считают своими «северными территориями», родиной россиян, их домом и семьей. Комментируя эту новость, читатели издания отмечают, что для России регион приобрел стратегическое значение и «никогда ни один остров она не отдаст».

«Россияне уже создали на островах базу для жизни своих граждан. С чего им теперь отдавать нам острова?»

«Даже если допустить, что русские вернут нам острова. Но ведь японцы там уже давно не живут. Придется выгонять обосновавшихся там россиян. А это невозможно», — цитируют японских интернет-пользователей ИноСМИ.

Некоторые предлагают выкупить у России острова, как в свое время США выкупили Аляску.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, недавно японский политолог Юкио Касияма призвал руководство своей страны отобрать у России все четыре спорных острова Южных Курил, а не только два, на которые Япония претендует в последнее время. По окончании Второй мировой войны СССР и Япония так и не заключили мирный договор из-за спора о принадлежности островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и группы Хабомаи. Москва по-прежнему не признает сам факт территориального спора.