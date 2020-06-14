Как отметили День России за рубежом?
Празднования прошли по всему миру, везде, где есть наши соотечественники, и не только.
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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru
В эту пятницу страна отметила День России. Один из самых «молодых» государственных праздников. Но за последние годы он приобрел яркие патриотические черты и стал символом национального единения всех народов России. А еще общей ответственности за настоящее и будущее страны.
Это — праздник мира, свободы и согласия. Владимир Путин в пятницу, 12 июня, лично принял участие в церемонии поднятия государственного флага. А после наградил Героев Труда. Золотые звезды получили легендарный актер Юрий Соломин, знаменитый детский врач Леонид Рошаль, а также директор авиационного завода в Улан-Удэ Леонид Белых и заслуженный работник Магнитогорского металлургического предприятия Александр Моторин.
Там же на Поклонной горе президент поздравил россиян с праздником.
«Для каждого из нас Родина — это семья и отчий дом, родная земля от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных, арктических морей до Севастополя и Крыма. На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойденного мужества предков, их веры и любви к Отечеству», — подчеркнул Владимир Путин.
Конечно, праздник отметили по всему миру, везде, где есть наши соотечественники, и не только. Но особенно торжественно, за редкими прибалтийскими и украинскими исключениями, он проходит в государствах постсоветского пространства.
Подробности в видеосюжете.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о необычной акции, прошедшей в честь празднования Дня России в Санкт-Петербурге.
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