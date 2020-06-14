Как отметили День России за рубежом?

Празднования прошли по всему миру, везде, где есть наши соотечественники, и не только.

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru

Тема:
День России

В эту пятницу страна отметила День России. Один из самых «молодых» государственных праздников. Но за последние годы он приобрел яркие патриотические черты и стал символом национального единения всех народов России. А еще общей ответственности за настоящее и будущее страны.

Это — праздник мира, свободы и согласия. Владимир Путин в пятницу, 12 июня, лично принял участие в церемонии поднятия государственного флага. А после наградил Героев Труда. Золотые звезды получили легендарный актер Юрий Соломин, знаменитый детский врач Леонид Рошаль, а также директор авиационного завода в Улан-Удэ Леонид Белых и заслуженный работник Магнитогорского металлургического предприятия Александр Моторин.

Там же на Поклонной горе президент поздравил россиян с праздником.

«Для каждого из нас Родина — это семья и отчий дом, родная земля от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных, арктических морей до Севастополя и Крыма. На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойденного мужества предков, их веры и любви к Отечеству», — подчеркнул Владимир Путин.

Конечно, праздник отметили по всему миру, везде, где есть наши соотечественники, и не только. Но особенно торжественно, за редкими прибалтийскими и украинскими исключениями, он проходит в государствах постсоветского пространства.

Подробности в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о необычной акции, прошедшей в честь празднования Дня России в Санкт-Петербурге.

Тема:
День России
14 июн
Подготовка ко всенародному голосованию вошла в активную фазу
13 июн
Полина Гагарина удивила Билана, исполнив его песню «Держи» — видео
13 июн
«Крестьянка»: Любовь Толкалина приготовилась к битве за урожай
13 июн
«Русская красавица»: Пелагея в кокошнике станцевала на Красной площади
12 июн
В Минске открылась фотовыставка, посвященная России — видео
12 июн
В Израиле развернули флаг РФ площадью 600 квадратных метров в честь Дня России
12 июн
В Петербурге впервые подняли флаг России над акваторией Невы — видео
12 июн
Глава Курчатовского института рассказал о роли атомного проекта для России
12 июн
Путин о врачах: «Мы открыли для себя высокую миссию людей в белых халатах»
12 июн
Путин поздравил соотечественников с Днем России и вручил золотые звезды Героям Труда
+14° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
69.12
0.50 78.52
0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:58
«Какая-то пластмассовая!» — Малиновская вновь легла под нож хирурга и стала «куклой»
6:42
Ученые против коронавируса: когда победят смертельную инфекцию?
6:27
Ошеломительный успех или крах карьеры: к чему снятся дети?
6:13
Всем бы нам быть такими. Соцработники отметили профессиональный праздник
5:58
Девушка-солнце: сестра Ольги Бузовой показала себя «глазами любимого»
5:43
Как отметили День России за рубежом?

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня
Почему Лепс «отрезал» на фото с друзьями Пригожина и Валерию

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок