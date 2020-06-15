Правительство РФ увеличит втрое финансирование льготной сельской ипотеки

Финансирование программы льготной сельской ипотеки будет увеличено в три раза. На нее дополнительно будет выделено два миллиарда из государственного бюджета. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

По ее словам, решение об увеличении финансирование связано с высокой востребованностью программы: спрос со стороны граждан в несколько раз превысил годовой план выдачи таких льготных кредитов.

Как отметила Абрамченко, ранее на льготную сельскую ипотеку был выделен один миллиард рублей, что позволило обеспечить комфортным жильем десять тысяч семей. Дополнительное финансирование позволит привлечь больше кредитных ресурсов и улучшить жилищные условия для 45 тысяч семей. Объем кредитования может составить до 120 миллиардов рублей, тогда как площадь жилья достигнет четырех миллионов квадратных метров.

«Реализация такой „живой“ меры поддержки граждан особенно важна в условиях пандемии», — цитирует Абрамченко Интерфакс.

Минсельхоз РФ реализует программу комплексного развития сельских территорий. В рамках нее с начала 2020 года действует проект по выдаче льготной ипотеки с максимальной ставкой 3% годовых.

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