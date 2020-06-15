Какие российские города вошли в число петендентов на звание «Город трудовой доблести»

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Жители страны смогут сделать свой выбор 1 июля во время голосования по поправкам в Конституцию.

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Фото, видео: ТАСС / Савостьянов Сергей, 5-tv.ru

Во время голосования по поправкам в Конституцию россиянам предстоит сделать еще один важный выбор. Решить — какие именно города страны достойны звания «Город трудовой доблести». Сейчас в городах-претендентах идет сбор подписей. В списке — населенные пункты, где во время Великой Отечественной были промышленные центры, которые обеспечивали фронт всем необходимым, и в годы войны, так же как и солдаты, ковали победу.

Корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Зименкин расскажет о героях труда. Подробности в репортаже.

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