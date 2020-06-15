«Сама грация!» — Ирина Аллегрова в балетной пачке восхитила поклонников
В сети появилось фото, на котором звезда предстает в образе «умирающего лебедя».
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Поклонники певицы Ирины Аллегровой поразились, увидев архивное фото певицы в необычном для нее образе. На снимке, выложенном на фанатской странице «императрицы» в Instagram, Аллегрова предстала в балетной пачке и пуантах, изобразив «умирающего лебедя».
Как стало ясно из подписи к фото, снимок был сделан в рамках фотопроекта для журнала «Караван». Некоторые подписчики с трудом узнали артистку, а другие сравнили певицу со знаменитыми российскими балеринами, посчитав, что такой образ Аллегровой очень к лицу.
«Сама грация!»;
«Уланова?»;
«Чуть-чуть похожа на Майю Плисецкую»;
«Очарование, Красота, Изящество в каждом жесте!!!» — написали фолловеры.
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Некоторые фанаты творчества певицы понадеялись, что «это просто фото», и Аллегрова не собирается менять профессию, а кто-то пошутил, что после самоизоляции «это может быть второй профессией».
Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Мерьем Узерли из «Великолепного века» поделилась с подписчиками, как выглядела в 16 лет.
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