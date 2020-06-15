Поклонники певицы Ирины Аллегровой поразились, увидев архивное фото певицы в необычном для нее образе. На снимке, выложенном на фанатской странице «императрицы» в Instagram, Аллегрова предстала в балетной пачке и пуантах, изобразив «умирающего лебедя».

Как стало ясно из подписи к фото, снимок был сделан в рамках фотопроекта для журнала «Караван». Некоторые подписчики с трудом узнали артистку, а другие сравнили певицу со знаменитыми российскими балеринами, посчитав, что такой образ Аллегровой очень к лицу.

«Сама грация!»;

«Уланова?»;

«Чуть-чуть похожа на Майю Плисецкую»;

«Очарование, Красота, Изящество в каждом жесте!!!» — написали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ИРИНА АЛЛЕГРОВА FANS (@irinaallegrova.ru) 15 Июн 2020 в 3:35 PDT

Некоторые фанаты творчества певицы понадеялись, что «это просто фото», и Аллегрова не собирается менять профессию, а кто-то пошутил, что после самоизоляции «это может быть второй профессией».

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Мерьем Узерли из «Великолепного века» поделилась с подписчиками, как выглядела в 16 лет.