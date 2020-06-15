«Сама грация!» — Ирина Аллегрова в балетной пачке восхитила поклонников

|
Алиса Старжевская
26

В сети появилось фото, на котором звезда предстает в образе «умирающего лебедя».

«Сама грация!» — Ирина Аллегрова в балетной пачке восхитила поклонников

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Поклонники певицы Ирины Аллегровой поразились, увидев архивное фото певицы в необычном для нее образе. На снимке, выложенном на фанатской странице «императрицы» в Instagram, Аллегрова предстала в балетной пачке и пуантах, изобразив «умирающего лебедя».

Как стало ясно из подписи к фото, снимок был сделан в рамках фотопроекта для журнала «Караван». Некоторые подписчики с трудом узнали артистку, а другие сравнили певицу со знаменитыми российскими балеринами, посчитав, что такой образ Аллегровой очень к лицу.

«Сама грация!»;

«Уланова?»;

«Чуть-чуть похожа на Майю Плисецкую»;

«Очарование, Красота, Изящество в каждом жесте!!!» — написали фолловеры.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ИРИНА АЛЛЕГРОВА FANS (@irinaallegrova.ru)

Некоторые фанаты творчества певицы понадеялись, что «это просто фото», и Аллегрова не собирается менять профессию, а кто-то пошутил, что после самоизоляции «это может быть второй профессией».

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Мерьем Узерли из «Великолепного века» поделилась с подписчиками, как выглядела в 16 лет.

Читайте также

+25° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
70.40
1.28 79.15
0.63
Слишком любвеобильны: ТОП-4 знака зодиака, которым мало одного партнера р...

Последние новости

19:40
Пригожин объяснил, для чего Орейро нужно российское гражданство
19:31
Полиция задержала подозреваемых в соучастии в стрельбе на юго-западе Москвы
19:31
Репетиции воздушной части парада Победы состоялись в Москве и Петербурге
19:24
Майк Помпео потребовал немедленного освобождения Пола Уилана
19:15
«Сама грация!» — Ирина Аллегрова в балетной пачке восхитила поклонников
19:08
Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет 27 июня в телевизионном формате

Сейчас читают

Адвокат Михаила Ефремова рассказал, почему актер выпивал перед аварией
Лисовец раскрыл тайну последней встречи с Жанной Фриске незадолго до ее смерти
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок