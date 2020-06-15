Навальный стал фигурантом уголовного дела о клевете в адрес ветерана ВОВ

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении блогера Алексея Навального по статье о «клевете, то есть распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В преддверии голосования по внесению поправок в Конституцию РФ в сети и на телевидении появился ролик, в котором участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко высказал свою позицию по поводу предстоящих возможных изменений.

«Установлено, что 2 июня 2020 года Навальный разместил в своих аккаунтах в социальных сетях этот видеоролик, опубликовав комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны И. С. Артеменко. Как полагает следствие, Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц», — заявили в СКР.

В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

Как передавал 5-tv.ru, Навальный назвал ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко «продажным холуем». Вскоре у 93-летнего фронтовика стало плохо с сердцем.